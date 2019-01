Hradec Králové - Hokejový Hradec přijal po skandálu v derby opatření. V úterý ostrý duel.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Výhru v prestižním derby nad Pardubicemi zkalila černá kaňka v podobě napadení hostujícího trenéra Ladislava Lubiny dvěma výtržníky. Tenhle incident bude mít pro hokejový Hradec Králové dohru. Napadení kouče Dynama, a tím i hrubé zanedbání pořadatelské služby, je v šetření disciplinární komise ELH, která pro klub vynese trest.

Už v úterý Mountfield odehraje v ČPP Aréně další vypjatý zápas, k utkání 40. kola extraligy dorazí Sparta Praha. Utkání začíná v 17.20 (ČT sport).

Dva dny po derby byly v Hradci turbulentní. Mountfield interně vyvodil důsledky z událostí při derby s Pardubicemi (2:1), v němž byl před třetí třetinou dvěma fanoušky napaden kouč Lubina a po zápase se měl stát terčem slovního a fyzického útokui generální manažer Dynama Dušan Salfický (vyjádření pardubického klubu čtěte na jiném místě této strany).

Hradecký klub začal konat. „Mrzí mě to,“ uvedl hned po derby generální manažer Aleš Kmoníček s tím, že se hned omluvil Ladislavu Lubinovi a v uplynulých hodinách inicioval interní kroky, aby už k něčemu podobného nedošlo.

Vedení klubu mělo pohovor s pořadatelskou agenturou, která při zajištění bezpečnosti na stadionu zjevně pochybila. Byla přijata nová opatření.

Dále klub řediteli extraligy Josefu Řezníčkovi poskytl záběry z incidentu k řádnému vyšetření. V součinnosti s policií pak probíhá vyšetřování oněch dvou výtečníků, jimž za výtržnictví hrozí až dvouleté vězení. S oběma se chce Kmoníček osobně setkat.

Bezúch: „Sparta hraje specifický hokej“

Hradecký tým čeká dnes třetí duel během pěti dnů. Výhra v derby vlila hráčům do žil energii. „Jsem rád, že jsme derby zvládli, zvlášť po výbuchu v Mladé Boleslavi, který nám na psychice moc nepřidal,“ poukázal Juraj Bezúch, který vyrovnávacím gólem začal zvrat utkání s Pardubicemi (2:1). „Naskočil jsem po delší době a jsem rád, že jsem také dal konečně gól, i když na něm má velkou zásluhu Roman Kukumberg, který mě pěkně našel mezi kruhy,“ popisoval branku slovenský útočník, obrat pak dokonal v závěru Filip Pavlík. „Trefil jsem to se štěstím, ale hlavně jsem rád, že můj gól pomohl týmu k vítězství nad Pardubicemi a třem bodům,“ uvedl Bezúch.



Ambiciózní Sparta je v tabulce až devátá, na třetí Hradec ztrácí 16 bodů. „Jsem překvapený, kde se Sparta až nachází, ale vypovídá to o vyrovnanosti extraligy,“ říká. Mountfieldu to v této sezoně na Pražany moc nejde, ze tří duelů vytěžil pouze dva body (0:4, 2:1 pp, 2:3).„Sparta hraje specifický hokej. Má v týmu hodně silných obránců, ale i šikovných útočníků. Bude to těžký zápas. Ale v české extralize není snadných soupeřů, že by si člověk mohl říct: Dneska to půjde lehce. Musíme hrát svoji hru a bojovat od první do poslední minuty,“ dodal Bezúch.