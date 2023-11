Úterní duel v Mladé Boleslavi byl kvůli viróze v kádru Bruslařů odložen, proto měli hokejisté Hradce Králové dostatek času na to, aby si trochu odfrkli a dobře potrénovali.Už zítra od 18 hodin se proti Českým Budějovicím pokusí v domácí ČPP aréně zvednout z výsledkové krize, která je v posledních zápasech potkala.

Filip Pavlík (v bílém) v Hradci Králové působí sedmou sezonu. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

„Volno přišlo vhod. Trošku jsme si odpočinuli, dobře jsme potrénovali, něco si ukázali na videu. Díky tomu jsme se na utkání mohli připravit o něco více,“ popsal obránce Mountfieldu Filip Pavlík.

Východočeši jsou ve vyrovnaném středu tabulky, když se průběžně nacházejí na devátém místě extraligy. Z posledních pěti duelů ale čtyři prohráli. S tím se pokusí něco udělat ještě před reprezentační přestávkou. Ta začne po nedělním mači v Litvínově. „Samozřejmě se chceme dostat na vítěznou vlnu, jdeme do toho, abychom dvakrát vyhráli a udělali si trochu lepší náladu mezi sebou v kabině,“ říká zkušený obránce.

Lvi v sezoně hýří aktivitou, když v počtu vyslaných střel na branku soupeřů vévodí celé soutěži. Efektivita však výrazně pokulhává.

„Zaměřujeme se na to každý den v tréninku. Střelby máme hodně, zkoušíme dávat góly, ale prostě to tam nechce propadnout. Úspěšnost je bohužel mizivá. Věříme, že se to zlomí. Budeme na tom pořád pracovat, střílet a snad se štěstí obrátí k nám,“ doufá Pavlík.

A jak vnímá pátečního soka? „Hrají útočný hokej. Očekávám, že to bude nahoru, dolů. Oni mají výborný a hlavně zkušený tým. Myslím, že to bude dobrý zápas, kór když je mezi námi taková rivalita. Bude to mít ten správný náboj,“ doplnil.