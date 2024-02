Hradečtí hokejisté se vrací do hry… Do dnešního duelu na ledě Litvínova (17.30), který se hraje po reprezentační přestávce, mohou nastoupit se třemi hráči, kteří si odpykali distanc za užití zakázané látky.

Hradec se po reprezentační přestávce vydá do Litvínova. | Foto: Deník/Edvard Beneš, archiv

Už v pondělí nastoupil v první lize za Kolín útočník Martin Štohanzl. A lépe se při svém návratu uvést nemohl. Při velkém obratu v Sokolově zaznamenal vítěznou branku a pomohl k nesmírně cenným třem bodům v záchranářském boji. Jeho start ve středečním utkání jistý není. To forvard Kevin Klíma a obránce Graeme McCormack by měli do duelu na ledě Vervy naskočit.

Zdroj: Chance liga

„Pokud budou zdraví, tak je plánujeme nasadit. U Martina ještě uvidíme,“ potvrdil na klubovém webu hradecký kouč Tomáš Martinec.

TREND? VÝHRY VENKU

Hradec se v probíhajícím extraligovém ročníku s Litvínovem utkal již třikrát. Všechny vzájemné duely měly společné to, že se z výhry radoval hostující celek. Chemici vyhráli dvakrát na východě Čech, Lvi se zase na začátku listopadu radovali na stadionu Ivana Hlinky. Tenkrát připravili soupeře o domácí neporazitelnost, když vyhráli bez inkasovaného gólu 2:0.

Něco podobného by rádi zopakovali i ve 44. kole. „Každý soupeř je těžký a je jedno jestli je to Litvínov nebo Kladno. Musíme se na to připravit jako na každý jiný zápas. Bude se hrát kontaktní hokej. Čekám, že se bude více nastřelovat, než vytvářet krásné kombinace,“ říká útočník Hradce Alex Tamáši.

Ten si v reprezentační přestávce příliš neodpočinul, když nastoupil do dvou utkání v dresu Slovenska. „Odehráli jsme dva těžké zápasy, ale měli jsme teď dva volnější tréninky, takže prostor na odpočinek byl,“ pokračuje hradecká pětadvacítka.

Mountfield si v posledním duelu, který odehrál před reprezentační přestávkou vyšlápl na domácím ledě na České Budějovice, které i díky brance Tamášiho, porazil 4:0.

„Byla to důležitá výhra proti soupeři, který je v tabulce nad námi. Jsem rád, že se mi podařilo skórovat a byl to takový ten rozdílový gól. Odehráli jsme kvalitní duel, diváci už potřebovali výhru doma,“ uzavřel.