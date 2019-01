Hradec Králové - Nastal jeho čas. Stejně jako vloni začíná Jaroslav Pavelka, hradecký gólman, nabírat kolem Vánoc famózní formu.

Jaroslav Pavelka. | Foto: ČTK

Ukázalo se to i v sobotním tuze vyrovnaném souboji 30. kola hokejové extraligy s Olomoucí. Mountfield vyhrál na domácím ledě 1:0, o výhře rozhodl v 50. minutě Slovák Matej Paulovič.

Jenže šlo především o souboj dvou skvělých mužů v masce. Olomoucký Branislav Konrád pochytal 33 střel, pustil jedinou. Jeho kolega Pavelka zastavil všech 26 pokusů Hanáků.

„Braňo i Jarda jsou super brankáři. Jarda nás velmi podržel, v první i druhé třetině jsme tam měli těžké chvíle. Nastartoval nás,“ chválil spoluhráče útočník Paulovič.

Pavelka byl opravdu bezchybný, zápas nakonec dotáhl k čistému kontu. V sezoně šlo o jeho třetí nulu, především ale o druhou v řadě na domácím ledě. Neprůstřelný byl před pár dny i proti Chomutovu.

„Je to trochu zvláštní. Nula doma, šestka ve Zlíně, pak nula doma. Dva zápasy doma mi vyšly, teď to musím potvrdit i venku,“ povídal Pavelka, jenž se v poslední době dostal do brány pravidelně kvůli zranění kolegy Brandona Maxwella.

A právě kolem svátků se mu stejně jako minulý rok začalo dařit. „Jak si dám řízek a bramborový salát, odpočinu si s rodinou, tak se to zlomí. Takhle to mám,“ usmíval se po výhře nad Olomoucí.

Vloni byl dvojkou za Patrikem Rybárem, letos tvoří s Maxwellem víceméně vyrovnanou dvojici. Vloni na přelomu roku ukázal, že je na něj spolehnutí a dostal víc šancí, válel i v klíčovém play off. Jak to bude tentokrát?