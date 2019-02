Chomutov, Hradec Králové - Po zdravotních neduzích se vrátil do sestavy v úterý proti Spartě. To k úspěchu nepomohl, tým doma padl. Ale v pátek už Radovan Pavlík, dvacetiletá raketa z útoku hokejového Hradce, zásadně pomohl k úspěchu.

Piráti Chomutov (v bílém) hostili doma v rámci 41. kola Mountfield Hradec Králové. | Foto: Deník/ Roman Dušek

Mountfield zejména díky jeho dvěma brankám vyhrál na ledě tuze tápajícího Chomutova ve 41. kole extraligy 3:1.

Po první bezgólové třetině se Východočeši dostali do vedení právě Pavlíkovou zásluhou. Útočník ve 25. minutě tečoval nahození Lukáše Cingela. Bylo to potřeba. Hradec šel do zápasu jasný favorit a první gól se mu hodil. Chomutov je předposlední, navíc hráče ničí finanční problémy klubu. Přesto se Piráti ani na chvíli nevzdali.

Když o necelé tři minuty později využil rutinér Petr Koukal přesilovku, byl Mountfiled v pohodě. Jenže ještě nebylo zdaleka rozhodnuto. Tři minuty před koncem druhé třetiny totiž snížil Jakub Sklenář, jehož bekhendový pokus Brandon Maxwell neudržel.

Ve třetí části však opět zaúřadoval mladší z dvojice Pavlíků v hradeckém dresu. Radovan zblokoval střelu bývalého spoluhráče Stanislava Dietze, ujel a gólmana pokořil ranou mezi nohy.

Chomutov - Hradec Králové 1:3

Fakta - branky a nahrávky: 37. J. Sklenář (Chrpa) – 26. R. Pavlík (Cingel, Vincour), 28. Koukal (Vincour, Smoleňák), 44. R. Pavlík. Rozhodčí: Hribik, Kika – J. Frodl, V. Hanzlík. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 2984. Třetiny: 0:0, 1:2, 0:1.

HC Piráti Chomutov: Peters – Valach, L. Kovář, Knot, Dietz, Buchtela, Jank – J. Havel, V. Růžička ml., J. Sklenář – T. Svoboda, Huml, Marjamäki – Duda, Raška, Tomica – Chrpa, Gut, T. Koblížek. Trenér: V. Růžička st.

Mountfield Hradec Králové: Maxwell – Zámorský, Linhart, Graňák, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Rákos, Lessio. Trenér: T. Martinec.