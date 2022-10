Huttula na východ Čech míří z druhé nejvyšší finské soutěže, když letos doposud oblékal dres týmu Ketterä, kde naskočil do čtyř zápasu. Minulý ročník odehrál za klub SaiPa v nejvyšší soutěži.

Bez bodů i bez vstřelené branky. Mountfield se doma trápil, nestačil na Olomouc

„Zdravotní problémy našich hráčů neberou konce, na což doplácí potažmo i Kolín. Snažili jsme se na trhu získat obránce, který může okamžitě naskočit do zápasového rytmu, což Joona splňuje. Jedná se o zkušeného obránce, který souhlasil s měsíční zkouškou. Joona se připojil k našemu týmu v sobotu a pravděpodobně bude připraven na nedělní zápas,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Hradec se po páteční domácí prohře s Olomoucí (0:3), představí zítra od 16 hodin na ledě Mladé Boleslavi. „Čeká nás těžký zápas. Boleslav je nesmírně silná. Musíme se na to dobře připravit, potrénovat a přenést to do nedělního zápasu,“ řekl hradecký útočník Aleš Jergl.