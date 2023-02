Výhra č. 3

Poslední Kladno potrápilo řadu lépe postavených soupeřů. To platilo i o utkání 43. kola v Hradci. Mountfield přeci jen Jágra a spol. v závěru přetlačil a vyhrál 4:2. Poprvé nastoupil kanadský útočník Ethan Werek, jenž zápas proti legendám hodnotil takto: „Byla to pro mě velká zábava. Kladno je sice v extralize poslední, ale i tak mají kvalitní tým s několika bývalými hráči NHL, takže to nebyl jednoduchý zápas.“

Werek o premiéře v hradeckém dresu: Byla to zábava, ale ne jednoduchý zápas



Hradec Králové - Kladno 4:2



Fakta - branky a nahrávky: 14. Kev. Klíma (Perret, Jergl), 42. R. Pavlík, 52. Cingel (Perret), 59. Jergl (Perret) – 39. M. Procházka (Klepiš, Zikmund), 46. Kubík (Plekanec, Dotchin). Rozhodčí: Úlehla, Stano – Svoboda, Synek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 5735. Třetiny: 1:0, 0:1, 3:1. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Lev – R. Pavlík, Lalancette, Werek – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Chalupa, Štohanzl, Novák. Trenér: T. Martinec. Rytíři Kladno: Bow – Ticháček, Dotchin, Sotnieks, Cibulskis, Slováček, Babka, Veber – Kubík, Plekanec, Jágr – Brodecki, Klepiš, Indrák – M. Procházka, Filip, Zikmund – Melka, Pytlík, O. Bláha. Trenér: Vejvoda.