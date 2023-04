Neuvěřitelné! Útočník Hradce Králové Patrik Miškář rozhodl i druhý semifinálový zápas, do kterého naskočil. Díky jeho vítězné brance v sobotním duelu na východě Čech vede Mountfield nad Vítkovicemi už 3:0 na zápasy. „Takhle to někdy v hokeji je. Občas kdo nastoupí, tak dává góly. V play off už nerozhodují individuality. Jsem rád, že to zase padlo na mě a vybojovali jsme třetí bod v sérii,“ uvedl hrdina zápasu. V neděli (16.00) budou mít Lvi doma první mečbol.

Atmosféra během třetího semifinálového duelu mezi Hradcem Králové a Vítkovicemi. | Video: Deník/Vladimír Machek

Hradec Králové – Vítkovice 4:2

Fakta - branky a nahrávky: 10. Okuliar (Kev. Klíma, Smoleňák), 18. McCormack (Lalancette, Werek), 56. Miškář (Eberle, McCormack), 60. R. Pavlík – 20. Kalus (Lakatoš), 51. Krieger (Gewiese, J. Stehlík). Rozhodčí: Hradil, Stano – Lederer, Ondráček. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:1. Diváci: 6890 (vyprodáno). Třetiny: 2:1, 0:0, 2:1. Mountfield Hradec Králové: Machovský – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandić, Marcel – Werek, Miškář, Eberle – Kev. Klíma, Lalancette, Perret – Okuliar, Zachar, R. Pavlík – Smoleňák, Štohanzl, Pilař. HC Vítkovice Ridera: Stezka – Grman, Mikuš, Raskob, Koch, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář – Mueller, Krieger, Bukarts – Lakatoš, Chlán, Fridrich – Kalus, Dej, Dočekal – Jarůšek, Kotala, L. Krenželok. Stav série: 3:0.

První utkání série na soutoku Labe a Orlice začalo pěkně zostra, když se hrál svižný hokej se šancemi na obou stranách. Tu první měl hostující Krieger, který vystihl hradeckou rozehrávku, ale s jeho nepříjemnou střelou si poradil Machovský. Hradec následně po krosčeku Raskoba dostal možnost početní výhody. A nepohrdl jí. Navrátilec do sestavy Klíma narýsoval přesnou přihrávku přes osu hřiště na Okuliara, jemuž stačilo umístit kotouč do odkryté klece - 1:0.

V 18. minutě domácí znovu trestali vítkovické oslabení. Lalancette vyslal střelu z levé strany, tu Stezka pouze vyrazil před dorážejícího McCormacka, tomu stačilo pouze nastavit hůl – 2:0. Ostravané se do hry vrátili jedenáct vteřin před první sirénou, když opláceli stejnou mincí. Při vyloučení Klímy, našel Lakatoš střílenou přihrávkou hokejku Kaluse – 2:1. „Nám první třetinu nešly nohy, potřebovali jsme zlepšit pohyb, protože ten u nás dělá 90 procent výkonu. Od druhé třetiny se to začalo ukazovat a naštěstí jsme si na začátku pomohli přesilovkami," uvedl Miškář.

Prostřední perioda připomněla fanouškům zápasy v moravskoslezské metropoli, protože v ní dominovaly obě obrany. Na jejím začátku měl více ze hry Mountfield, ale Stezka působil jistě. To samé se dalo říct o Machovském, Vítkovice si ale žádnou stoprocentní příležitost nevypracovaly. Domácí mohli jít znovu do dvoubrankového trháku ve 39. minutě. Před vlastní brankou chyboval Koch, jenž upadl a nechal volný puk Okuliarovi. Slovenský forvard však tváří tvář proti Stezkovi neuspěl.

STEJNÝ HRDINA

Od startu poslední třetiny měly navrch Vítkovice, které dobývaly branku Machovského. Východočeši dobře bránily, ale jejich pasivita se jim necelých deset minut před koncem vymstila. Gewise pálil z vrcholu levého kruhu a Krieger jemnou tečí umístil puk za záda gólmana Hradce - 2:2.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

Když už to vypadalo, že utkání půjde znovu do prodloužení, Eberle vyslal po pravé straně Miškáře, ten přesnou střelou na zadní tyč překvapil Stezku - 3:2. Útočník, jenž celou letošní sezonu strávil v Jihlavě a za Hradec naskočil poprvé ve středu ve Vítkovicích, rozhodl i sobotní třetí zápas. „Jeli jsme tři na dva, pak jsem viděl, že obránce ustupuje, tak jsem ho chtěl prostřelit a povedlo se mi to mezi jeho nohama, jakmile to vylétlo na bránu, tak to Stezka asi moc neviděl a padlo to tam. Když gólman v extralize střelu vidí, tak to většinou chytí," popsal vítěznou branku Miškář. V závěru mohl ještě vyrovnat Mueller, ale jeho šanci zneškodnil Machovský a pojistku do prázdné branky přidal Radovan Pavlík - 4:2.

OHLASY TRENÉRŮ

„Opět jsme viděli vyrovnaný a těžký zápas. Byl to boj o každý metr ledu. V první periodě jsme si pomohli přesilovkami, což bylo hodně důležité, i tak jsme věděli, že Vítkovice se nevzdají a budou bojovat až do konce. Jsme strašně rádi, že se štěstí zase přiklonilo k nám a dali jsme klíčový gól na 3:2. Vítězství si vážíme ale víme, že nic nekončí a musíme se s pokorou připravit na zítřejší duel,“ zhodnotil trenér Hradce Tomáš Martinec

„Začali jsme hodně aktivně, měli jsme tam dvě tři šance, ale zmrazilo nás první zbytečné vyloučení. Hned jsme z něj obdrželi branku, přišlo druhé a znovu jsme inkasovali. Nevypadalo to dobře, ale kontaktní gól nám vlil takovou vnitřní sílu. Byl to vyrovnaný, tuhý boj, kde se hrálo na krev. Zkoušeli jsme spoustu věcí, ať už změny ve formacích, stažení obrany, využití Muellera ve dvou lajnách. I tak klobouk dolů před hráči, co dokázali. Vyrovnáním ukázali charakter a vnitřní sílu. Vypadalo to velice dobře, do doby, než jsme udělali taktickou chybu. Propadli jsme v útočném pásmu, soupeř jel tři na dva a dostali jsme těžký direkt čtyři minuty před koncem. Nicméně jsme bojovali, odvolali gólmana a měli jednu tutovou šanci. Tu jsme bohužel neproměnili a utkání prohráli,“ přidal svůj pohled na zápas trenér Vítkovic Miloš Holaň.