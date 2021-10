Na otázku, zda-li by měl být povolán do národního týmu odpovídali tradiční "panelisté" Deníku ve východních Čechách. Jejich názory se různí, ale většina si myslí, že by Džegr měl nechat dres se lvem mladším. Podstatně mladším…

Jak odpověděli 'panelisté' Deníku ve východních Čechách.Zdroj: Deník

Michal Mikeska - bývalý hokejista, trenér mládeže HC Dynamo Pardubice:

NE - Myslím, že už ne. Je to samozřejmě výborný hráč, bylo by celkem kuriózní ho v národním týmu ještě vidět, ale na reprezentaci už to v roli hráče není.

Václav Brůna - fotbalový trenér mládeže, učitel tělesné výchovy:

NE - Myslím si, se vší úctou ke všemu, co dokázal, že všechno má svůj čas. Tudíž asi ne. Je třeba dát příležitost mladým nadějným hráčům a ty hlavně při prvním neúspěchu nezatracovat. Jardu Jágra bych viděl jako příklad pro začínající mladé hokejisty, kterým by mohl být příkladem a pomocí nejen při besedách, ale i při jednání s mecenáši, kteří mají seriózní zájem investovat do podpory a koncepčního rozvoje začínajících mladých hokejistů, a třeba i aktivní účastí na ledě na hokejových kempech.

Tomáš Mrázek - fotbalový trenér a funkcionář SK Pardubičky:

ANO - To je otázka, která národ opět 100% rozdělí na dva tábory. Já budu rozhodně patřit do tábora fanoušků, kteří by Jardu v reprezentaci viděli rádi. Důvod je z mého pohledu jednoduchý. Český hokej nemá větší osobnost, než je právě Jarda a především pro mladé hráče by měl být stále vzorem. Do kabiny by to byla neuvěřitelná osobnost, která by mohla tým v tomto směru hodně semknout a táhnout za výsledky. V neposlední řadě, ať si říká kdo chce, co chce, i svými výkony na to Jarda prostě stále má, za což má můj neskutečný obdiv.

Ivo Cupal - bývalý sportovní novinář a fotbalový rozhodčí:

NE - Případnou nominaci do reprezentace byl měl ve vší slušnosti odmítnout. Soudnost je vlastnost velikánů, jakým Jaromír Jágr v hokejovém prostředí byl a je.

Daniel Sigan - fotbalový trenér a skaut:

NE - Určitě ne jako hráč. Je to ikona a osobnost, on už si nemusí nic dokazovat sobě, ani fanouškům. Ale jednou si ho dokážu představit jako trenéra národního týmu.

Petr Průcha (Tarzan) - trenér fotbalistů Nového Bydžova:

NE - Určitě ne. Bylo by smutné ho vůbec oslovovat, jeho místo už dávno mají jiní hráči.

Stanislav Ježek - středoškolský prof., šéftrenér mládeže TJ Dvůr Králové nad Labem:

ANO - Před panem Jágrem smekám - je to opravdová sportovní legenda. Tak dlouho se udržovat ve vrcholné formě není jednoduché.. Nominace by neměla být za zásluhy, ale pokud trenér národního týmu usoudí, že by byl pan Jágr pro tým přínosem, tak proč ne?

Martin Nun - trenér Bystřianu Kunčice:

NE - Roky nezastavíš.

Jiří Šedivý - fotbalista Jiskra Hořice

NE

Jiří Lebedinský - fotbalový funkcionář z Jaroměře:

NE - Jardu Jágra uznávám za to, co všechno dokázal a je až neskutečné, v jaké formě dokáže ve svém věku nyní hrát. Osobně si však myslím, že v reprezentaci by měli dostat šanci jiní.

Tomáš Repák - fotbalista SK Týniště nad Orlicí:

NE - Myslím, že už by to měl nechat mladším. Jeho výkony v extralize jsou však obdivuhodné.