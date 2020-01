Extraligový tým posílil Lukáš Žejdl, hokejista Mladé Boleslavi, jehož osud je spojen také se dvěma důlažitými postavami místního Mountfieldu.

S kterými? Odpověď je velmi jednoduchá.

Žejdl jako mladík začínal v extralize ve Slavii Praha, odkroutil v ní čtyři sezony. V pražském klubu v té době vládli jako hráč Jaroslav Bednář, nynější sportovní manažer Hradce, a jako kouč Vladimír Růžička, trenér Mountfieldu.

Hlavně na popud toho druhého nyní Žejdl přichází, má pomoci s produktivitou – a to i přesto, že v letošní sezoně nastřádal v dresu Bruslařů jen dva góly a dvě asistence.

Na druhou stranu odehrál kvůli zranění pouze třináct utkání. Proto není ve stoprocentní fyzické kondici a není pravděpodobné, že by se už v pátek objevil v sestavě v zápase s Kometou Brno.

„Je v tuto chvíli po zranění, trénuje naplno a pevně věříme, že se brzy dostane do dobré formy a pomůže nám zlepšit naši produktivitu,“ řekl generální manažer Aleš Kmoníček. Jak by to měl Žejdl dokázat?

Jeho přednostmi jsou postava (193 centimetrů, 96 kilogramů) a navzdory tomu slušné bruslení.

„Přichází na základě požadavku sportovního vedení klubu. Je to velký a silný centr, kterého především Vláďa Růžička dobře zná,“ prozradil Kmoníček.

„Lukáše znám velmi dobře z působení ve Slavii, kde jsme spolu hráli. Vláďa Růžička ho navíc trénoval, takže o něm víme de facto všechny potřebné informace. Je to velmi dobrý bruslař, který je silný na puku. Z centrů, kteří byli momentálně na trhu k dispozici, je podle nás Lukáš nejlepší volba,“ doplnil Bednář.

Témata: Kometa i Vondrka

Hokejový Hradec se chystá na velký zápas, ale snad i na velký přestup.

Přijede klub z nejslavnějších, brněnská Kometa. Bude to zápas jako řemen, začíná v pátek v 18 hodin.

Hradec se může v utkání 33. kole extraligy vyšvihnout ke třetí extrapříjemné výhře v řadě. Po Pardubicích a Spartě by rád udolal další pojem. „Venku nejsou tak silní. Bude to hratelné,“ myslí si útočník Jakub Lev, jenž do Hradce přišel před pár dny právě z Brna. „Motivace je velká. Máme jiné představy o tom, kde chceme být,“ narazil na osmé místo.

Posun výš je velmi zásadní téma, ale v Hradci se znovu zjevilo ještě jedno, před časem omílané. Opět se mluví o příchodu Michala Vondrky z Mladé Boleslavi. Oblíbenec kouče Vladimíra Růžičky by byl posila jako zvon. „Přišel Lukáš Žejdl, kádr řešíme. Ale v tuto chvíli nejsou na naše hráče nabídky a na trhu není nikdo, kdo by nás zaujal,“ řekl generální manažer Aleš Kmoníček.

Podle zpráv z Boleslavi se to však může klidně změnit.