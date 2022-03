Poté, co v neděli došlo k vyřazení hradeckého Mountfieldu HK ze čtvrtfinále extraligového play off, zůstal ve hře v mistrovském ročníku 2021/2022 poslední zástupce Královéhradeckého kraje.

Vítěz základní části je venku! Hradci ukončil sezonu boleslavský hrdina Kelemen

Jsou jím druholigoví hokejisté Dvora Králové nad Labem. Tamní Rodos prožívá skvělou sezonu a své tažení skupinou Sever dovedl až k finálové účasti. V souboji s vítězem základní části z Letňan je po šesti zápasech vyrovnáno na 3:3 a o vítězi soutěže rozhodne pondělní sedmé utkání.

Hokejisté Dvora Králové nad LabemZdroj: Miloslav KnapOba konkurenti zkříží hokejky v 18 hodin v letňanské ICE aréně, kam se Východočechy chystají jet podpořit desítky fanoušků zelenožlutých barev. Příznivci Dvora ostatně věřili, že titul oslaví již v sobotu, kdy Rodos v domácím prostředí hostil soupeře za stavu 3:2. Stačilo využít podpory zaplněné haly a přidat čtvrtou výhru. Jenže nepovedlo se. Svěřencům trenéra Jiřího Zörklera po výhře 6:1 v Praze zvlhl střelecký prach a Letci si z břehu Labe odvezli vítězství 3:0 a návrat do série.

Rozhodne tak až poslední zápas. Pro Dvoráky žádná novinka. Zatímco Letňany v semifinále přejely Hronov 4:0 na zápasy, Rodos udolal Mostecké Lvy právě až v sedmém utkání. Mimochodem vítěz dnešní partie si vybojuje účast v kvalifikační skupině o postup do baráže o Chance ligu. V kvalifikaci již čekají hokejisté Tábora, coby vítězové skupiny Jih, vedle nich i celek z Nového Jičína, vítěz play off skupiny Východ. Nejlepší mužstvo kvalifikace svede na konci sezony boj o postup do Chance ligy se Šumperkem.

Jak si vedli krajští zástupci v mistrovských soutěžích sezony 2021/2022

Extraliga

Hokejisté Mountfieldu HK ovládli dlouhodobou část nejvyšší domácí soutěže a poprvé v historii získali Prezidentský pohár. Soutěž vyhráli před druhým Třincem a třetí pražskou Spartou. V play off tým kouče Tomáše Martince narazil na jedenáctý celek základní části BK Mladá Boleslav a přišlo to, co málokdo čekal. Hradec vyhrál úvodní bitvu série 2:1, v dalších čtyřech duelech ale čtyřikrát padl, pokaždé rozdílem jediné trefy, z toho jednou na nájezdy a dvakrát v prodloužení.

Chance liga

Hokejisté vrchlabského Stadionu nezopakovali rok starou účast v play off Chance ligy a letošní ročník dohráli na jedenáctém místě základní fáze soutěže. Horalé bojovali o účast ve vyřazovacích bojích do posledního zápasu, nakonec jim však k postupu chyběl jediný bod. Na druhou stranu Stadionu hrozil i boj o záchranu, jelikož sestup letos neminul čtyři kluby! Prvoligovou příslušnost ale Vrchlabští uhájili a sezonu tak jako nepovedenou nehodnotili.

Rodos titul neoslavil. Šestý duel doma prohrál a rozhodne se v pondělí v Praze

Druhá liga

Skupinu Sever letos hráli hned tři krajští zástupci a o prestižní derby zápasy nebyla nouze. V osmičlenné tabulce skončili nejvýš hráči Dvora Králové nad Labem a ze druhého místa to dotáhli až do zmiňovaného finále play off. V semifinále ukončili pouť vydařeným ročníkem hráči Hronova, jimž po dlouhodobé části patřila čtvrtá pozice. Na šestém místě skončili hokejisté Nové Paky.

Šestý finálový duel v sobotu sledovalo 937 diváků.Zdroj: Miloslav Knap

Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje

Nově vzniklou společnou soutěž dvou východočeských krajů letos hrálo sedm mužstev z Hradecka. Nejlépe ji zakončili hokejisté Nového Bydžova, kteří v play off skončili na bronzové pozici. Neúspěchem ve čtvrtfinále se loučily týmy Nového Města nad Metují a Třebechovic pod Orebem. Pro týmy, které vypadly už v předkole play off, byl určen Pohár Vladimíra Martince a trofej zde vybojovali hokejisté Jaroměře po finálovém triumfu nad Poličkou. Třetí skončil Náchod, za ním pak Opočno. Trutnov se dodatečné soutěže neúčastnil.

Krajská liga Libereckého kraje

Jednoho zástupce měl Královéhradecký kraj tradičně v Krajské lize Libereckého kraje. A hokejisté Jičína zde svůj region reprezentovali výborně. Nejprve těsně ovládli základní část, poté pouť vyřazovacími boji dotáhli k finálovému obratu s Turnovem a přes stav 0:2 na zápasy vyhráli sérii 3:2.

V titul už jsem nevěřil, přiznal jičínský Kollman, jenž kariéru končí na vrcholu

V součtu se tedy v mistrovském ročníku představilo 13 klubů z Královéhradeckého kraje. Poslední z nich se mezi mantinely představí dnes od 18 hodin.