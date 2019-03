„Nesmíme zbytek zápasů jen tak doklepat. Nic nepřijde samo, nesmíme si myslet, že začne play off a najednou to z ničeho nic zase půjde,“ řekl Jaroslav Dvořák, mladík v hradecké sestavě. „Bude to boj, ale je to poslední zápas základní části doma a my ho chceme urvat.“

Po Boleslavi čeká Hradec v pátek derby v Pardubicích. Do boje o třetí místo nejde tým kouče Tomáš Martince v nejlepší pozici. Liberec, Plzeň i Třinec mají výsledkově lepší formu. Čtvrtý celek tabulky přitom půjde podle všeho ve čtvrtfinále na Brno, tedy na nejtěžšího možného soupeře, obhájce titulu.