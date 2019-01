Východní Čechy /ROZHOVOR/ - Hokejové měření sil regionálních rivalů poznal jako pardubický odchovanec v mládeži a potom i během jedné extraligové sezony v devadesátých letech. Dnes David Pospíšil sleduje bitvy Mountfieldu HK a Pardubic jako expert České televize.

„Hradec je pro mě velkým favoritem. Na Pardubice se dá víc a víc koukat, ale stále jsou na nějaké cestě,“ říká před sobotním zápasem (17.00) Pospíšil, který v obou klubech krátce působil jako asistent trenéra.

Východočeské derby jste zažil jako hráč v sezoně 1993/1994. Jaký to tehdy mělo náboj přímo na ledě?

Podle mě nás to všechny dostalo do tranzu. První zápas v Pardubicích to bylo opravdové derby, tenkrát byl sever na zimáku ještě na stání a plný hradeckých fandů. Zimák byl po střechu nabouchaný. I pro nás hráče to bylo velké. Rivalita mezi Pardubicemi a Hradcem vždy byla, města jsou blízko sebe. Ten první zápas pro nás byl ještě na vyšší úrovní než zápasy se Spartou.

V obou týmech byla tehdy řada odchovanců, dnes je to zase jiné. Je tam podle vás stále ta výjimečnost?

Myslím, že určitě je. I kdyby tam byl jen jeden odchovanec, tak je schopen tím nakazit i ostatní. Ti hráči tady žijí a vnímají to i ze svého okolí. Připouští si, že jde o zvláštní zápas. Na druhou stranu asi nebudou mít ten pocit jako hráči, kteří v těchto městech vyrostli a hráli derby už od žáků. Už tenkrát už jsme to vnímali jako výjimečný zápas.

Hradec Králové hraje nyní v domácím prostředí, první derby sezony prohrál. Může doma ztratit s Pardubicemi i podruhé?

Stát se může vždy všechno, ale Hradec zůstává favoritem. A řekl bych, že velkým. Pardubice se zápas od zápasu zlepšují, dá se na to víc a víc koukat, ale jsou stále na cestě k tomu, aby předváděly hokej, na který mají. Ta cesta bude ještě chvíli trvat. Hradec je ve svých výkonech vyrovnanější a kvalitnější. Navíc hraje doma a nebude chtít opakovat porážku. Mountfield pro mě zůstává jednoznačným favoritem.

Jaké jsou podle vás silné stránky Hradce?

Myslím, že jejich mančaft je složený velice solidně. Vše k sobě pasuje. Nemůžu vyzdvihnout třeba dobrou obranu a říct, že mají špatný útok. Nelze to rozdělit. Od gólmana, přes obranu až po útok jsou hodně vyrovnaní. Mají tam několik individualit a výborně se doplňují. Hráči jsou dobře vedení, jejich hokej se zakládá na velkém pohybu. A dokážou si na ledě vyhovět. Proto mají výsledky.

Pojďme k Pardubicím. Jak zatím vnímáte jejich sezonu?

Musím říct, že ji vnímám především od nástupu Ládi Lubiny. Když jako trenér tým přebíral, tak mančaft byl strašně dole. Totálně na dně! Tým byl vysátý hokejově i emočně. Přišlo mi to jako skupina lidí, která se na zimáku scházela jen kvůli tomu, že tam mají smlouvy. Trenér Lubina začal správně od fyzické kondice a od jednoduchých věcí. Začal vyžadovat disciplínu a tak dále. Zvedá se to, ale jde to pomalu. Kádr prošel ohromným počtem změn, když se panikařilo. Teď se postupuje k těm složitějším věcem, ale to nedostanete do mančaftu, který byl na dně, za měsíc a půl. To je vývoj. Máte trenérský plán, kam chcete s týmem jít. A to neuspíšíte.

A vývoj, o kterém mluvíte, podle vás přinese i výsledky?

Chci tím jen říct, že každé zlepšení v utkání je v podstatě úspěch. Kdyby tam nebyl strašlivý výbuch v Plzni, který práci degradoval, tak to bylo ještě viditelnější. Mančaft ještě nemá na to, aby porážel týmy ze špičky. Může ovšem hrát vyrovnané zápasy s dalšími mužstvy.

Přispívají k tomu i poslední hráčské příchody (Ihnačák, Eklund, Schaus…)?

Myslím, že na Ihnačákovi to je vidět. V sezoně sice nehrál, potřeboval se dostat do tréninkového rytmu a nějaké kondice. Když jsem ho viděl v utkání s Olomoucí, tak na něm je znát, že je to hokejista. Dokáže rozdat i udržet puky. Nechce prohrát ani ten nejmenší souboj. To Pardubicím dříve chybělo, určitě dobré doplnění mančaftu.

Co změny v defenzívě?

Schausovi se v Brně nedařilo, ale vrátil se do prostředí, které zná. Tady by měl patřit k lídrům. Záleží na něm, jak to uchopí. Dobrou posilou bude i Porseland. Viděl jsem ho párkrát v Litvínově a je to bek, na kterém se dá stavět. Vždy si odehraje svoje, to samé Eklund. Je to vidět na předváděné hře, už to má hlavu a patu. Předtím to byl letecký den, nikam to nevedlo.

Mohou Pardubice podle vás nejvyšší soutěž zachránit?

Podle mě je baráž nevyhnutelná, ale do ní mohou jít Pardubice připravené a se zvednutou hlavou. A říct: jdeme se zachránit. Jak to dopadne, už je věc jiná. Ale z toho, co vidím na projevu v zápasech, pro to dělají maximum.

Východočeské celky vedou Ladislav Lubina a Tomáš Martinec, které znáte jako bývalé spoluhráče a protihráče. Jak jim sedí role trenéra?

Láďu Lubinu jsem poznal na vlastní kůži, když přestal hrát hokej. Od začátku jsem byl přesvědčený, že z něj bude dobrý trenér. Baví ho to, hokej dobře vidí. To je můj názor, dalších deset lidí vám třeba řekne, že špatně. Už se v trenérském prostředí nějakou dobu pohybuje a nějakým způsobem se vybrousil. Už ví, co může a nemůže.

A Tomáš Martinec?

Na Máťu jsem byl zvědavý, jak to zvládne. Dělal asistenta, je to přechod do vyšší funkce, kdy musíte rozhodovat, být tvrdý na hráče. Tomáš je hodný kluk a v této pozici ho tolik neznám. Evidentně to dává, protože Hradec hraje koukatelný hokej a hráči jsou dobře připravení.