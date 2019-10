Postup a demolice. Vrátil se Hradec na vlnu?

/FOTOGALERIE/ Oba úkoly splněny. Jeden s přispěním milých Švédů, druhý pouze vlastní zásluhou. Hradečtí hokejisté zvládli poslední kolo bojů v základní skupině Ligy mistrů přesně, jak potřebovali. Postupují do play off, navíc se naladili do dalších zápasů extraligy. Doma porazili rakouský Graz 7:1. To je demolice…

Hokejová Liga mistrů: Mountfield HK - Moser Medical Graz 99ers. | Foto: Deník/ Michal Fanta