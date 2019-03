Hotovo! Vrchlabští hokejisté slaví postup mezi čtyři nejlepší celky druhé ligy. Čtvrtfinálovou sérii s Kolínem sice rozjeli domácí porážkou, následně ale dokázali nad snaživým soupeřem třikrát vyhrát. V dalším kole na svěřence kouče Václava Baďoučka čeká tým Sokolova, který si v nejkratší možné době poradil se soupeřem z Mostu.

SC Kolín - HC Stadion Vrchlabí 2:4

Fakta – branky a asistence: 11. Malý (Zumr), 40. Malý (Hanzl, Bezděk) – 18. Berger (Matějček, Bláha), 22. Berger (Matějček, Bláha), 59. Berger (Půlpán Aleš), 60. Pilař (Jirků). Rozhodčí: Hlinka, Místecký – Goltsch, Janíček. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1520. Třetiny: 1:1, 1:1, 0:2. Konečný stav série: 1:3.

SC Kolín: Sejpal – Březina, Pýcha, Hanzl, Bezděk, Havelka, Barták – Jankovský, Šafránek, Malý – Zumr, Martínek, Procházka – Netušil, Kozák, Němec.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Vágner, Bendík, Havránek, Jirků, Muška, Vašíček, Voženílek – T. Půlpán, Kastner, Mrňa – Pilař, Urban, A. Půlpán – Berger, Matějček, Bláha – Pšurný, Hozák, Chalupa – F. Moník.

Vrchlabští hokejisté do středních Čech dorazili s cílem uzmout třetí vítězství v sérii a využít tak hned první mečbol, který pro sebe získali nedělní domácí výhrou 2:1. Do Kolína horalé cestovali bez nemocného Jaroslava Bednáře a možná i jeho neúčast zvedla náladu v táboře soupeře, který čtvrtý duel zahájil hodně aktivně. Z úvodního tlaku Kozlů volala po gólu nejvíc tutovka Jankovského, kterou však bravurně kryl Soukup. Dobrý vstup domácích hokejistů do utkání podpořila zároveň úvodní přesilová hra, tu ale hosté s přehledem ubránili.

Ve druhém oslabení už ale za svoji nedisciplinovanost Stadion pykal. Kozlům na využití početní výhody stačila rovná půlminuta. Znamenitou práci v útočné třetině odvedl Zumr, po jehož milimetrové přihrávce za záda Soukupa s přehledem zakončoval útočník Malý – 1:0.

Vyrovnat mohl záhy Urban, na druhé straně se vrchlabský gólman nenechal zastrašit ranou Procházky, která mířila mezi betony. Pak šli hosté potřetí do oslabení, ale místo druhého gólu v jejich brance přišlo ještě před úvodní sirénou vyrovnání. To zařídil Berger, jemuž dala domácí obrana tolik prostoru, že jej prvoligový borec pomáhající vrchlabskému klubu nemohl nevyužít – 1:1.

Také v prostřední části padly dvě branky, i tentokrát po jedné vstřelily oba celky. A co víc, znovu se prosadili útočníci Malý s Bergerem. Jen si vyměnili pořadí. Hned v čase 21:26 se po rychlém kontru trefil Berger, jenž si zopakoval spolupráci celého svého útoku. Už to vypadalo, že stav 1:2 vydrží do konce periody, 41 vteřin před odchodem do kabin ale Hanzl poslal do samostatného úniku Malého a kapitán Kozlů nasměroval utkání de facto na začátek.

Postupu do semifinále se horalé mohli přiblížit ve 48. minutě. Rozhodčí odpískali trestné střílení, Mrňa ale na gólmana Sejpala vyzrát nedokázal. V závěrečné pětiminutovce dostali oba soupeři velkou příležitost duel rozhodnout. Nejprve si přesilovku zahráli hosté. V 57. minutě se stejná výhoda nabízela Kolínu. Ten s ní ale naložil nejhůř, jak mohl. Aleš Půlpán totiž v oslabení nabil Janu Bergerovi, který v čase 58:01 zkompletoval hattrick!

Zanedlouho navíc závěrečnou snahu o vyrovnání zkomplikoval Kolínským vyloučený Šafránek a 49 sekund před koncem potvrdil vítězství a tím i postup mezi čtyři nejlepší druholigové celky Pilař.

Další úterní výsledky – skupina Jih/Východ: Valašské Meziříčí – Havlíčkův Brod 2:3sn (stav série: 1:3), Moravské Budějovice – Šumperk 5:2 (konečný stav série: 3:1).

Příští program – neděle 17.00: Havlíčkův Brod – Moravské Budějovice. 17.30: Sokolov – Vrchlabí. Série se hrají na tři vítězná utkání. Vrchlabí se doma představí v úterý, případně pak ve čtvrtém duelu v sobotu. Vítězové obou sérií se střetnou v baráži o postup do I. ligy. Tato série se již bude hrát na čtyři vítězné zápasy!