Hradec Králové, Pardubice - Polemika regionálních sportovních redaktorů Deníku před úterním východočeským derby v hokejové extralize na téma: Letos poslední duel?

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Radek Špryňar, Hradec Králové: Ano, je to derniéra

V play off Hradec proti Pardubicím? Wow, nic lepšího by dva sousedící kraje v březnu potkat nemohlo. Jak říká Peter Frühauf: byla by to jízda!

Ale konec snění. K měření sil ve vyřazovacích bojích na čtyři vítězné zápasy nedojde.

Proč?

Mám jednoduché vysvětlení. Pardubice sice postoupí do předkola play off, ale tam skončí stejně jako loni.

Venerův tým prostě není schopný stabilních výkonů.

V celé sezoně nenalezl lék na mizerná představení. Doktoři by radši léčili hromadu hypochondrů, než jedny Pardubice.

Když už to vypadá, že brufen zabral, za dva dny se zase mine účinkem. Tak se nasadí paralen, aspirin, wobenzym… Všechno má ale tuze krátkou dobu účinnosti.

A v sérii (předkola) play off, kdy potřebujete mít stabilní fazonu, Pardubice sbalí kufry a na fanoušky vysněnou řež nedojde.

Změnit můj názor může jen dnešní derby. Pokud Pardubice převalí regionálního soka na záda, vyhrají potřetí v řadě a o jistém druhu výkonnostní stabilizace by stálo za to dát řeč. Pokud ne, předchozí věty podtrhuji.

Pavel Ryšavý, Pardubice: Ani náhodou

Po minulém úterý bych mluvil jinak. Hlavou se mi honily myšlenky, že Pardubice mají mužstvo, které si play off nezaslouží.

Ztratilo body na hřišti zoufalého Kladna. Předvedlo totální blamáž. Za sebou mělo zápasy v Třinci a nebo s Karlovými Vary, kdy se na jeho hru dalo dívat leda tak přes svářečskou kuklu. Takový to byl děs.

Ale dva znamenité zápasy v řadě mě naplnily optimismem, že tým Zdeňka Venery play off udělá a klidně se může na poslední chvíli vmáčknout ještě do šestky.

Ve Zlíně i proti Vítkovicím se rval. Ne pár jednotlivců, ale celý soubor dřel nadoraz.

Dvakrát za sebou parádní zápas? Tohle v Pardubicích nebylo k vidění od října.

Jistě, ještě není vyhráno, pořád stačí dvakrát zakopnout a zase může být zle. Ale když vidím, v jaké formě hraje Jan Kolář, že se rozstřílel Petr Sýkora, Jiří Vašíček radši umře, než aby Pardubice dostaly gól a Július Hudáček pokaždé, když je třeba, zázračně máchne lapačkou… říkám si, že tohle není poslední derby.

Podle mě se rozhoří velká válka o východní Čechy v play off. A to bude pravá mela…