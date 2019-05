Výběr trenéra Miloše Říhy dnes večer čeká čtvrtfinále. „Přes Německo bychom měli přejít. Češi vědí, za čím jdou. Na dálku se zdá, že mají i výbornou partu,“ říká Šťastný, bývalý útočník Pardubic a československého týmu. I tam nastupoval se členy slavné formace - Vladimírem Martincem a Jiřím Novákem.

Populární „Bogas“ je členem Síně slávy českého hokeje, nedávno oslavil sedmdesáté narozeniny.

Češi budou hrát dnes na hokejovém mistrovství světa čtvrtfinále. Jak jste sledoval jejich cestu bratislavskou skupinou?

Podle mě je český tým naprosto zasloužené na druhém místě. Akorát se nám nepovedl zápas proti Rusku, ale každé mistrovství přináší slabší moment. Musíme uznat, že Rusko má velice kvalitní mužstvo. To je podle mě favorit letošního šampionátu.

Na jedné straně jsou výsledky, na druhé předváděné výkony. Souhlasíte, že pod Milošem Říhou hrají Češi dobrý hokej?

Myslím, že se po delší době podařilo dát dohromady velice kvalitní mužstvo. Máme vynikající všechny tři brankáře, na ně se můžeme spolehnout. Obranné dvojice to samé. Velmi mě překvapil Hronek, který vyčníval. A v útoku máme dvě suprové lajny, tedy první a třetí. Ale i další dvě dokážou týmu velmi pomoci. Myslím, že bychom mohli medaili udělat.

Tým byl ve skupině produktivní, projevují se kvalitní hráči z NHL?

Velkou fazonu má celá první lajna s Voráčkem a Frolíkem. Máme spoustu hráčů z NHL, dlouho jsme jich tolik neměli. Mladý Chytil ani nehraje. Ale jsou tu právě další. Kubalík hrál velmi dobře, Kovář stejně tak. Zápas může rozhodnout kdokoliv.

V obraně plní důležitou roli pardubický odchovanec Jan Kolář, jenž odehrál stý reprezentační zápas…

Kolář je spolehlivý obránce, pravidelně hraje v reprezentaci. Už je to vlastně jeden z našich nejzkušenějších obránců, má něco za sebou. Trenéři se na něj mohou spolehnout.

Co vás zatím na šampionátu překvapilo?

Možná spíše zklamalo. Trochu mě zamrzely výkony Itálie a Rakouska. Turnaj ztrácí na kvalitě, do té skupiny tyto dva týmy moc nepasovaly. To samé Velká Británie a Francie. Její sestup je pro mě zklamáním. Myslel jsem si, že bude lepší. Musím k tomu přiřadit i Slovensko, které mě taky zklamalo, protože hráli doma a zápasy, které měli v takovém prostředí zvládnout, jim utekly.

Jaké šance mají Češi ve čtvrtfinálovém utkání s Německem?

Jsem přesvědčený, že přes Německo přejdeme. Máme lepší mančaft a věřím, že se přes Němce dostaneme. Z naší skupiny podle mě postoupí do semifinále tři týmy – my s Ruskem a Švédskem.Z druhé skupiny to vypadá jen na Kanaďany. Ti jsou každý zápas lepší a lepší.

V Německu jste uzavíral v dresu Kaufbeurenu svou hráčskou kariéru. Sledujete Němce více než ostatní týmy?

Ne, to se nedá říct. Ten hokej se za ta léta zase změnil. Ale státy jako Německo a Švýcarsko šly za poslední roky ohromně nahoru. Hlavně se Švýcary se musí stále počítat, ti již loni udělali medaili.

Lze porovnat popularitu hokeje v Německu s jinými sporty?

V Německu je samozřejmě nejpopulárnější fotbal, pak je tam obrovsky sledovaná házená. Hokej šel taky nahoru, ale za fotbalem stále dlouho nic není. To už je vidět na návštěvách, které chodí v Německu na fotbal.

Jaký je váš tip? Ukončí Češi letos čekání na medaili ze světového šampionátu?

Samozřejmě přeji našemu mužstvu, aby získalo medaili. A myslím, že letos k ní je opravdu velmi blízko. Podle toho, co zatím český tým v Bratislavě předvádí. Když to vezmu, tak tam jsme navíc prakticky v domácím prostředí. To taky dělá hodně.