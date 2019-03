Brněnská rutina je zatím pro hradecké nadšení nepřekonatelnou překážkou. Tak to prostě je. Mountfield ve čtvrtfinále play off prohrál oba domácí zápasy, ten druhý v úterý večer 0:5. Kometa může už v pátek a v sobotu doma potvrdit postup mezi nejlepší čtyři týmy.

Ráz druhého duelu série určily přesilovky a stejný střelec jako v tom prvním. Obhájce titulu během první třetiny zvládl využít dvě početní výhody - první po jedenácti vteřinách, druhou po patnácti.

První branku dal Jakub Orsava, autor hattricku z úvodního duelu. I tentokrát se trefil po přihrávce zpoza brány. „Máme více variant zakončení a vždy čekáme, jaké okno se v obraně otevře. Tentokrát to vyšlo podobně,“ pochvaloval si nahrávač Jan Hruška.

Druhá trefa byla symbolická. Hradec měl totiž těsně před ní velkou šanci, ale Matej Paulovič nedal. Gólman Marek Čiliak ho zastavil. „Pro play off je to ten pravý brankář. Pro Kometu je obzvlášť důležitý,“ chválil Čiliaka v televizním studiu Ondřej Pavelec, bývalá česká reprezentační jednička.

Krátce poté na druhé straně tečoval Hruška nahození od modré čáry. Brandon Maxwell nezasáhl.

„Přesilovky hrajeme zoufale. Fauly, které děláme, jsou úplně z cesty. Musíme více cpát puky před branku, my to honíme pořád po rohu,“ láteřil útočník Smoleňák.

Hosté navíc přidali další tři góly. Dvakrát skóroval skvělý Peter Mueller. Bylo rozhodnuto. „Máme sice víc střel než Kometa, ale je střela a střela, je to jalové,“ řekl Smoleňák.

Pokud se to nezmění, Hradci o víkendu skončí sezona.

Hradec Králové - Brno 0:5

Fakta - branky a asistence: 6. Orsava (Hruška, M. Erat), 16. Hruška (Štencel, M. Erat), 34. Mueller (Zaťovič, P. Holík), 50. Mueller (Z. Michálek), 59. Vondráček (Hruška, Orsava). Rozhodčí: Hradil, Hejduk – Pešek, Hynek. Vyloučení: 9:8, navíc Smoleňák, Vopelka - O. Němec vš. 10 min. OT. Využití: 0:2. Diváci: 6690. Třetiny: 0:2, 0:1, 0:2. Stav série: 0:2.

Mountfield HK: Maxwell – Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Graňák, Štindl – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Kukumberg, Rákos.

HC Kometa Brno: Čiliak – O. Němec, Baranka, Štencel, Gulaši, Z. Michálek, Bartejs, Malec – Mueller, P. Holík, Zaťovič – M. Erat, Hruška, Orsava – Vondráček, L. Čermák, Dočekal – Köhler, Kusko, Mallet.

Zaznělo také…

Tomáš Martinec, trenér Hradce Králové: „Sráží nás naše neproduktivita. Jsme aktivní, máme hodně střel, ale góly nedáváme. Také musíme být disciplinovanější, měli jsme hodně vyloučených. Na přesilovky soupeře jsme se připravovali, přesto Kometa dokázala v každém zápase dvě využít. Věřili jsme, že alespoň jeden zápas doma vyhrajeme, ale zatím taháme za kratší konec. Musíme se teď dobře připravit na zápasy v Brně.“

Kamil Pokorný, trenér Brna: „Jsme spokojeni, vezeme si dva body za dvě výhry. Hradec se snažil hrát aktivně, ale až na pár momentů naše obrana fungovala perfektně. Naopak jsme našli okénka v soupeřově obraně a dokázali jsme skórovat. Máme zkušené mužstvo, víme, že ještě není konec, takže žádná euforie nepanuje. Už se těšíme před naše skvělé diváky.“

Radek Smoleňák, útočník Hradce Králové: „Rozhodly přesilovky. My jsme je sehráli zoufale. Fauly, které jsme udělali, byly úplně z cesty. Musíme více cpát puky před branku, my to honíme pořád po rohu. Měli jsme sice víc střel než Kometa, ale je střela a střela. My jich máme hodně, ale je to jalové. Před oběma brankami musíme být víc nekompromisní. Ztratili jsme další zápas, ale bitva nekončí. Musíme hrát dál.“

Jan Hruška, útočník Komety Brno: „Hradec měl zase dobrý nástup do zápasu, my se soustředili na svoji hru. Potom to bylo vyrovnané utkání, jen my jsme v první třetině dokázali dát dva góly z přesilovky. Početní výhody se nám podařily. První gól Kuby Orsavy byl podobný jako v prvním utkání. Máme více variant zakončení a vždy čekáme, jaké okno se v obraně otevře. Dneska to vyšlo podobně.“

Jiří Tlustý, hokejový expert ve studiu O2 TV Sport, bývalý reprezentant: „Zápasy byly podobné. Hradec měl tlak, ale důležité momenty zvládla lépe Kometa. Rozhodovaly přesilovky. Brno je má skvěle sehrané. První gól Orsavy byl dneska jako přes kopírák ze včerejšího zápasu. Obránci ho nechali zase volného mezi kruhy. Mountfield sice soupeře přestřílel, jenže střely šly většinou ze strany nebo z prostorů, kde je brankář Čiliak viděl. A pak bylo hlavní, že se domácí nedostávali k odraženým pukům a dorážkám. Kometa v obou zápasech prokázala svoji velkou zkušenost.“