Sobě i soupeři jsme ukázali, že se předem nevzdáváme, říká po hattricku Koffer

Chance liga, 42. kola

HC Zubr Přerov – HC Stadion Vrchlabí 1:2sn

Fakta – branky a nahrávky: 32. M. Sloboda (Jan Svoboda) – 46. P. Urban (Matýs, Nedbal), rozh. náj. T. Zeman. Rozhodčí: Květoň, Vrba – Komínek, Otáhal. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 692. Třetiny: 0:0, 1:0, 0:1 – 0:0.

HC Zubr Přerov: Klimeš (Petrásek) – Kubeš, Kudělka, Černý, Hrdinka, Ševčík, Krisl, Dluhoš – Jakub Svoboda, Herman, Doležal – Šoustal, Süss, Goiš – Jan Svoboda, Kratochvil, Sloboda – Novák, Dvořák, Král. HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Linhart, J. Kynčl, Kajínek, Jelínek, Voženílek, Nedbal, Oliva – Heřman, Chrtek, Kusý – Koffer, T. Kaut, Mrňa – Matýs, Urban, Chalupa – Machač, Pochobradský, Zeman.

Statistiky z utkání

Střely na branku: 51:35

Zblokované střely: 16:13

Vhazování: 42:43

Ohlasy trenérů

Robert Svoboda (HC ZUBR Přerov): Špatně se to hodnotí. Bodový zisk je proti tomu, co bychom potřebovali, malý. Na druhou stranu, tým musíme pochválit. Co jsme si řekli, jsme hráli. Bohužel, ani 51 střel nám nestačí. V přesilovkách se trápíme. Ve hře jsme provedli změnu na to, že chceme ze všeho střílet. Během přesilovek to vynecháme a chceme si nachystat něco lepšího. Je to velká škoda. Ze zápasu jsme měli získat víc, zasloužili jsme si víc než jeden bod. Na druhou stranu, přesilovky nerozhodly. Ubránili jsme oslabení ve třech, soupeř také. V nájezdech padl jeden gól. Nemáme hlavu dole a věříme, že to nemůže trvat věčně. Musíme dát víc než jeden gól.

Tomáš Jirků (HC Stadion Vrchlabí): Jsme velmi spokojení, protože jsme z Přerova odvezli dva body. Věděli jsme, že to bude těžké utkání. Ve čtvrtek jsme měli Porubu a stálo nás to hodně sil, takže jsme začali opatrně ze středního pásma. Soupeř nás přehrával a byl lepší, s tím jsme počítali. Ustáli jsme první třetinu bez gólu, což byl náš cíl. Přerov pořád tlačil a dal branku, což nás paradoxně nakoplo. Byla to pro nás taková facka, varování. Od té doby jsme začali hrát a srovnali jsme na 1:1. Přes to všechno jsme ale, když to vezmu z nadhledu, celý zápas tahali za kratší konec. Fantasticky nás podržel Kuba Soukup, geniální výkon. Nájezdy už jsou loterie, ve které jsme byli šťastnější, takže pro nás nesmírně zlaté dva body. Musím říct, že soupeře je mi trochu líto.

Další výsledky 42. kola: Poruba – Litoměřice 1:4, Jihlava – Třebíč 0:3, Vsetín – Slavia Praha 5:2, Šumperk – Prostějov 4:3 po nájezdech, Kolín – Ústí nad Labem 3:4, Benátky nad Jizerou – Havířov 5:2, Kadaň – Sokolov 0:5 kontumačně.

Program 43. kola – pondělí 17.30: Litoměřice – Přerov, Třebíč – Vsetín, Havířov – Kolín. 18.00: Slavia Praha – Poruba, Ústí nad Labem – Šumperk, Frýdek-Místek – Benátky nad Jizerou.

Aktuální tabulka

1. Litoměřice 38 28 3 1 6 151:89 91

2. Třebíč 37 22 5 2 8 112:72 78

3. Vsetín 36 24 0 3 9 136:85 75

4. Jihlava 38 22 2 2 12 138:106 72

5. Sokolov 35 18 4 2 11 118:87 64

6. Prostějov 36 18 2 3 13 123:101 61

7. Vrchlabí 37 14 8 2 13 108:101 60

8. Slavia Praha 38 17 4 0 17 125:113 59

9. Kolín 38 16 3 2 17 108:115 56

10. Šumperk 37 13 5 6 13 128:116 55

11. Frýdek-Místek 37 15 2 6 14 115:116 55

12. Poruba 36 13 4 6 13 111:103 53

13. Ústí nad Labem 38 13 4 6 15 106:124 53

14. Přerov 35 14 3 4 14 99:81 52

15. Benátky n. J. 38 14 0 2 22 90:105 44

16. Havířov 38 7 3 5 23 86:127 32

17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0