Hradec Králové - Slavnostní rámec „obyčejnému" zápasu s Karlovými Vary (od 17.30 hodin) dodá interesantní rozlučka. V minulém týdnu píchl kariéru na hřebík útočník Michal Tvrdík, který v hokejové extralize odehrál více než 700 zápasů a v Hradci Králové působil pátým rokem.

Michal Tvrdík. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Bude se tleskat. Je komu a čemu. Tak přijďte!

Stačí jeden klik na internetové stránky hokejistů Hradce Králové a hned jste v obraze. Velmi povedená upoutávka oznamuje: Dnes se loučí legenda. Tvrďo, díky!

V Hradci si umí vážit hráčů, kteří pro klub něco vykonali, a to je fajn zjištění. Ne, všude jsou takové věci samozřejmostí.

„Michalovi chci touto cestou srdečně poděkovat za dlouhodobé působení v našem klubu. Jelikož oblékal hradecký dres již pátou sezonu v řadě, je považován za Hradečáka. Protože se Michalovi u nás líbilo, budeme se mu snažit nalézt uplatnění v rámci mládežnického hokeje. V tuto chvíli je však předčasné řešit, co bude, sám Michal si musí rozmyslet, jakou cestou se v mimohokejovém životě vydá," uvedl v oficiálním prohlášení generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

Michal Tvrdík strávil v české nejvyšší soutěži osmnáct sezon, během kterých nastoupil k 724 zápasům a zaznamenal 257 kanadských bodů za 132 gólů a 125 asistencí. Hradecký dres oblékl poprvé během ročníku 2002/03, od sezony 2011/12 pak působil pod Bílou věží nastálo.

Fanoušci v pondělí budou chtít uznale zatleskat Tvrdíkovi, ale také hradeckému vítězství. Mountfield se poněkud trápí. Prohrál tři utkání ze čtyř a střílí málo branek. V posledních čtyřech zápasech se trefil jen šestkrát…

V pátek v Chomutově domácí přestřílel, v šancích ale zvonily tyče, efekt byl žalostný. Na víc než jednu usmolenou branku a porážku 1:2 po samostatných nájezdech to nestačilo. „Na venkovní zápas měli dost šancí. Hlavně ve druhé třetině jsme měli zápas rozhodnout, strhnout na naši stranu. O body jsme v Chomutově přišli nemohoucností to tam doklepat, šancí na to bylo dost," komentoval porážku trenér Peter Draisaitl.

Stejného názoru byl i jediný hradecký střelec Adam Courchaine. V druhé třetině v přesilové hře srovnal na 1:1. „ Puk se bohužel neodrážel naším směrem, ale museli jsme doufat a bojovat dál. Nakonec tam alespoň jeden gól spadl," prohlásil kanadský forvard.

Karlovy Vary přijíždí do Hradce v silné nepohodě. V pátek promrhaly vedení 2:0 nad Litvínovem. Vzbudit spící tým se zatím nepovedlo ani novému trenérovi Peteru Oremusovi.