Marek Čiliak, brankář Komety, je opravdu zatím postrachem Hradce ve čtvrtfinále play off hokejové extraligy.

Mountfield ve dvou domácích zápasech vypálil celkem osmdesát ran. Do sítě proklouzl jediný puk, v prvním utkání slovenského muže s maskou překonal Radovan Pavlík. „Je to obrovský stavební kámen našich vítězství,“ potvrzuje Němec.

Čiliak má neuvěřitelnou úspěšnost zákroků. Blíží se k 99 procentům. Přesně je po dvou duelech na čísle 98,75.

„Chytá dobře, ale je to o nás. Celé play off je o nás,“ říká hradecký útočník Tomáš Vincour, jenž byl v posledních dvou sezonách na stejné straně jako Čiliak. Spolu slavili dva mistrovské tituly.

Zatímco Vincour po tom druhém vyrazil na východ Čech, Čiliak si šel vyzkoušet ruskou KHL. Angažmá ve Slovanu však uzavřel ve chvíli, kdy měl klub z Bratislavy jasno, že se nepodívá do play off. Mluvilo se o jeho odchodu do Třince, ale brankář šel za jistotou, vrátil se. Vzal nabídku Komety.

„Jako bych ani neodešel,“ libuje si nyní. V deseti utkáních vychytal třikrát čisté konto. Rozjel se především v play off, v době, kdy se z něj pravidelně stává Pan nepřekonatelný.

„Je to výborné. I když vyrazím puk, tak kluci mi pomůžou. Kolikrát blokují hráče, já už si to posbírám,“ vyzdvihuje po dvou utkáních.

Je to tak. Čiliak je sice výborný, ale pomáhá mu celý tým i hradecká nerozhodnost. „Hradec má hodně střel, ale většinou ze strany, neboz méně nebezpečných prostorů. A také hlavní je, že se nedostává k odraženým pukům, dorážkám,“ souhlasí televizní expert a bývalý reprezentant Jiří Tlustý.

„Musíme chodit do brány. Musíme to Čiliakovi znepříjemnit,“ nakazuje Vincour.

Jiná cesta není.