Třemi úspěšnými výsledky se svěřenci trenéra Zörklera bodově dotáhli na vedoucí Letňany a o post lídra si dnes zahrají právě v letňanské ICE aréně, kde se jim postaví největší konkurent v tabulce.

V sestavě Rodosu při tom bude i křídlo elitní formace MICHAL PROCHÁZKA (27). Pro tým Dvora Králové nad Labem velice platný hráč, který do města na Labi přišel loni z Kolína, čtyři sezony před tím hájil barvy vrchlabského Stadionu a platí za odchovance hradeckého hokeje.

Michal ProcházkaZdroj: Miloslav Knap

Ve druhé lize Procházka odehrál již přes 170 utkání, v nichž nastřílel více než 50 branek. V letošním ročníku však na úvodní trefu čekal dlouhých 20 kol! Až pondělní duel v Jablonci byl zlomový.

Nejprve na konci úvodní periody vyrovnával stav zápasu na 1:1, aby v závěrečné třetině přidal šestý úspěch svého týmu. Prožil tak dvougólový večer a v rozhovoru se rozpovídal nejen o posledním duelu a čekání na první střelecký úspěch.

Michale, Rodos za sebou má tři cenná vítězství nad týmy bojujícími o účast v play off. Jaký z vašeho pohledu byl poslední zápas v Jablonci?

Především jsme nechtěli začít tak žalostně jako v posledním utkání, které jsme tam odehráli. Moc dobře jsme tehdy poznali, jak těžko se tam zápasy obrací, když po pár střídáních prohráváte 3:0. Naši hru nám dost komplikovala i množství vyloučení. Naštěstí jsme oslabení dokázali ubránit a několik gólů naopak sami vstřelili.

Sám jste k vítězství přispěl dvěma. Jak byste je popsal?

Na oba góly mi přihrál Jirka Matějíček. U prvního mě našel mezi kruhy a já z první vystřelil. Střela mi ale vůbec nesedla a v jednu chvíli jsem myslel, že to do brány ani nedoletí (směje se). Naštěstí ta „dělovka“ gólmana asi dost zaskočila, protože předvedl zákrok, jako by puk letěl za branku, přitom mu zapadl za záda. Při druhé trefě jsem se pohyboval v předbrankovém prostoru a po Jirkově střele brankář vyrazil puk přímo ke mně. Stačilo mi jej pouze dorazit do odkryté branky.

Na úvodní střelecký zápis v sezoně jste čekal dvacet utkání. Neužíralo vás to už?

Trochu jo. Tak dlouho na gól jsem snad nikdy nečekal. Ne, že bych byl nějaký kanonýr, ale dvacet zápasů bez gólu je na útočníka opravdu hodně. Samozřejmě mě to trápilo. Na druhou stranu jsem si z toho nechtěl dělat těžkou hlavu a snažil se každý zápas odmakat. Prostě pomoci týmu jak jen to jde, i když jsem ty góly nedával.

Jistě i u vás platí, že důležitější než individuální statistiky jsou úspěchy mužstva. Nepřipomínal vám ale některý ze spoluhráčů, že byste se už přece jen trefit mohl?

Mám pocit, že už si do mě stihl rýpnout úplně každý v kabině. Nejvíc asi Jirka Matějíček, který mi shodou okolností na oba ty góly přihrával (usmívá se). Ale kluci mě znají a vědí, jak dokážu hrát. Snažili se mě spíš podpořit. Jasně, trochu se o tom zavtipkovalo, ale spíš tak, abych si z toho nic nedělal. Spíš mi věřili, že už to tam brzy spadne.

V pondělí jste se vrátili na první příčku, ze které vás hned ve středu výhrou v Bílině sesadily Letňany. Berete pražský tým po třech vzájemných duelech jako nejkvalitnějšího protivníka?

Nevím, jestli bych použil slovo nejkvalitnější, ale rozhodně jsou zápasy proti Letňanům jedny z nejtěžších. Soupeř dobře bruslí a každou chybu dokáže rychle potrestat, o čemž jsme se už bohužel dvakrát přesvědčili.

V sobotu zamíříte právě na led Letců. Jaký výkon by měl na Pražany platit? Dvakrát jste jim v sezoně podlehli, naposledy je prvně porazili.

Myslím, že pokud budeme dodržovat věci, které trénujeme a řekneme si o nich před zápasem, můžeme sérii určitě prodloužit. Je třeba navázat na hru z posledního utkání s nimi i teď z Jablonce.

Michal Procházka proti LetňanůmZdroj: Miloslav Knap

Soutěž je v polovině, vám chybí jen neodehraný duel s Bílinou. Jste zatím spokojený s výkony, jaký Rodos předvádí? Co je případně potřeba zlepšit?

Naše výkony nejsou špatné, celkově jsem asi spokojený. Přece jen hrajeme nahoře. Stále však děláme hodně chyb a jsme dost vylučovaní, což nás stojí hrozně sil a zbytečně si tím některé zápasy komplikujeme.

Kvůli covidu je doba zlá, přesto se Rodos chlubí nejvyššími návštěvami v soutěži. Jak vnímáte podporu dvorských fanoušků nejen při domácích zápasech?

Fanoušci ve Dvoře Králové nad Labem jsou skvělí. Jsem moc rád, že i v téhle době mají chuť a přijdou nás podpořit. Upřímně jsem kolikrát až překvapený, kolik jich za námi jezdí i na venkovní zápasy. Také za to bych jim rád poděkoval.

Jste odchovancem hradeckého hokeje. Na který moment, případně sezonu či zápas v tomto klubu vzpomínáte nejraději?

Nejvíc asi vzpomínám na svou poslední sezonu v juniorce. Tenkrát jsme v Hradci Králové postoupili do extraligy a za celý ročník jsme prohráli jen jediný zápas. Byl to vážně senzační rok a asi nikdy na tohle období nezapomenu.

Ve vaší kabině se mísí hokejisté s minulostí hradeckou i pardubickou. Je mezi vámi (zdravá) rivalita? Špičkujete se aspoň trochu?

Občas se v kabině prohodí nějaký spontánní vtípek o Pardubicích nebo Hradci, ale to už je jen ze srandy a žádná rivalita mezi městy nebo kluby tam cítit není. U nás v kabině je jedno, kde jste dřív hráli. Když někdo vidí možnost si rýpnout, tak ji využije ať jste odkudkoliv (směje se).