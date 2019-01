Pardubice -Pardubický bek Jakub Nakládal souhlasí s Jaromírem Jágrem, že třinecký útočník je s..č.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Až potká hrubiána Darcyho Verota, z cesty mu v žádném případě neuhne. Pardubický obránce JAKUB NAKLÁDAL (23) má pro strach uděláno. „Podívejte se, Verot může být blbej jak chce, ale když si na něj dá člověk pozor, tak nemusí mít obavy,“ říká benjamínek pardubické defenzivy a pro příchod kontroverzního hráče do Třince nemá příliš pochopení. „Myslím si, že je to tah na zastrašení ostatních týmů,“ uvažuje reprezentační bek.



Zítra pro Východočechy začíná extraligová sezona domácí bitvou s Libercem. Od 17 hodin se pustí do ročníku, který je v Pardubicích velmi netrpělivě očekáván. Útok na titul? Proč ne!

Jakube, co jste říkal na příchod vyhlášeného rváče Darcyho Verota do Třince?

Moc ho neznám. Jen vím, že minulý rok hrál v Čechově. S klukama jsme se o tom bavili, proběhly živé diskuse. (usmívá se) Snad Třinec ví, co dělá. Když ho podepsali, tak musí vědět, co umí a proč ho do kádru chtějí. Myslím si, že je to tah na zastrašení ostatních týmů.



Povede se to Třinci?

Podívejte se, Verot může být blbej, jak chce, ale když si na něj dá člověk pozor, tak nemusí mít strach.



Souhlasíte s vyjádřením Jaromíra Jágra, že Verot je s prominutím sráč?

Má pravdu. Hráč může hrát tvrdě do těla, ale čistě. To on neumí. Zatmí se mu před očima, někoho nekompromisně sejme a zraní ho. Takové zákroky na led nepatří.



Troufl byste si na něj, kdyby došlo na potyčku?

Nechci se k tomu moc vyjadřovat, protože pak zase budu za bitkaře. A to nechci, protože takový vůbec nejsem. Samozřejmě, že kdyby do někoho zákeřně najel a vznikla mela, tak se ho rozhodně nebudu bát.



Bavme se vážněji. Jak se po hrůzných událostech z minulého týdne dovedete soustředit na začínající extraligu?

Když to řeknu blbě, tak se to stalo „už“ minulý týden. Liga měla začít dnes (v pátek), ale kvůli pohřbům našich kluků se odložila na neděli. Nějaký čas uplynul, aby se člověk už mohl soustředit na svoji práci. Každopádně je hrozně nepříjemné, co se stalo. Vůbec mě nenapadají slova, která by tu hrůzu vystihla. Každý hokejista to registruje, protože v případě angažmá v zahraničí ho letecké přesuny čekají také. Strach máte v podvědomí. V neděli se však nikdo nebude ptát, jak se cítíte. Fanoušci si koupili lístek a chtějí vidět kvalitu. Musíme to překousnout a jít dál.



Měl jste a jistě budete mít nabídkyz KHL. Budete po 7. září zvažovat angažmá v tamní lize?

Není tajemstvím, že s agentem jsme před sezonou jednali o možnosti odejít do Ruska. Myslel jsem, že to vyjde, ale bohužel. Stále jednáme, tak to třeba ještě dopadne. Není to nic proti Pardubicím. Zažil jsem tady krásné věci, v klubu mě to vždycky bavilo a baví stále. Každý hráč však hledá nové výzvy, chce postoupit o level výš, což je i můj případ. Ale abych se vrátil k otázce. Ano, problesklo mi to hlavou. Řešil jsem to i s rodinou. Na mém postojí se však nic nemění. Přiznám se, že létání moc nemusím. Ovšem pokud Rusko vyjde, nebudu na to brát zřetel. Můžete zůstat doma a vybourat se v autě. Co se má stát, se stane.



Je možné, že do KHL zmizíte v průběhu rozehrané sezony?

Vůbec nevím, jak probíhají jednání. Spíš byste se měl zeptat pana Kusého (generální manažer Pardubic – pozn. aut.), který tady o všem rozhoduje. Až se jednoho dne probudí a řekne si, že mě pustí, tak půjdu. (směje se)



Zítra přivítáte Liberec. Půjde o souboj velkých adeptů na titul?

Oproti minulé sezoně se tým v Liberci příliš nezměnil. Budou hrát podobným stylem, určitě vysoko v tabulce. Pro diváky to může být na rozjezd pěkný zápas.



Podpořily vaše sebevědomí úspěšné výsledky v European Trophy?

Určitě. Je dobře, že jsme v přípravě nehráli špatně, ale přesto je liga o něčem jiném. Vzpomeňme si na Spartu. Minulý rok ji každý pasoval do role hlavního favorita na titul a nakonec hrála play out.



V Pardubicích došlo k částečné obměně trenérského týmu. Na místo hlavního trenéra se po Josefu Jandačovi posunul Pavel Hynek, asistentem se stal Ladislav Lubina. Uvolnila se atmosféra v kabině?

(přemýšlí) Chápu, kam směřujete. Loni něco v médiích proběhlo. Nechci říct, že pan Jandač je špatný trenér, to vůbec ne. Holt minulý rok byl zvláštní. S koučem jsme si nepadli do oka. I spousta dalších kluků byla nervózní z některých jeho prohlášení. Ano, atmosféra se zlepšila, uvolnila. Já osobně se necítím svázaný. Tím však v žádném případě nechci říct, že současní trenéři nemají autoritu! Umějí nás pořádně sjet, dovedou hodně zvýšit hlas.



Do extraligy jste naskočil už před pěti lety, přesto jste v defenzivních řadách Pardubic v třiadvaceti letech benjamínkem týmu. Co na to říkáte?

(rozesměje se) Nedávno jsem se díval, že jsem nejmladší. Asi nejsou beci. Aspoň, že útok se omladil.