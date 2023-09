Po dvou výhrách hokejisté Hradce Králové poprvé padli, bodově naprázdno však nevyšli, když s Mladou Boleslaví prohráli 1:2 po samostatných nájezdech. Už v neděli zajíždí svěřenci trenéra Tomáše Martince do Českých Budějovic (17.00).

Po opatrnějším začátku měli v první periodě více ze hry Bruslaři, kteří na branku Bartošáka vyslali 16 střeleckých pokusů a v aktivitě jim pomohly i dvě přesilové hry, ale na velmi jistého domácího gólmana si nepřišli. Ten ve stoprocentní šanci nejprve vychytal Fořta, následně se vyznamenal i proti tečované dělovce Pyrochty.

Po změně stran měli nejprve dvě velké šance hráči Mountfieldu. Na konci 26. minuty se dostal do úniku Jasper a i přes seknutí pořádně prověřil Novotného. Následně nabil Šťastný Blainovi, který dělovkou trefil hostujícího gólmana do helmy. Skóre se tak měnilo až v 31. minutě, kdy Boleslav dokázala využít dvojnásobnou početní výhodu. Pyrochta našel u tyče Järvinena, který střelou z první prostřelil Bartošáka – 0:1.

Mountfield dokázal po faulech Lantošiho a Jeřábka odpovědět stejnou mincí, přihrávku Lalancetta přes brankoviště zužitkoval Okuliar. Hned vzápětí se dalšího faulu dopustil Jánošík a Lvi měli dalších 59 vteřin dlouhou početní výhodu pěti proti třem. I tentokrát si ČPP aréna zařvala gól, když Pavelka dotlačil puk za záda Novotného, jenže rozhodčí celou situaci přezkoumali u videa a kotouč podle nich brankovou čáru nepřešel.

Hned na startu poslední třetiny se mohl prosadit Miškář, jenž se u pravé tyčky dostal ke kotouči, ten však netrefil do odkryté části branky a Novotný zasáhl betonem. Tři minuty před koncem zápasu se v mezikruží sám ocitl Radovan Pavlík, ale Novotný jeho střelu pod břevno vytáhl ramenem. Hned vzápětí měl rozhodnutí na hokejce Lalancette, znovu však ztroskotal na hostujícím brankářovi.

Zápas tak dospěl až do prodloužení. To začalo velmi opatrně, ale poté sekl Perret do Novotného, dostal dvouminutový trest a Boleslav měla přesilovku čtyř proti třem. V té si několik parádních zákroků připsal Bartošák a o vítězi musely rozhodnout nájezdy. V těch byli silnější boleslavští hokejisté, kteří domácího gólmana překonali třikrát. Rozhodující proměnil Bernard.

Východočeši mají po třech kolech sedm bodů a patří jim třetí místo v extraligové tabulce.

Hradec Králové – Mladá Boleslav 1:2 po s.n.

Fakta – branky a nahrávky: 38. Okuliar (Lalancette, Blain) – 31. Järvinen (Pyrochta), rozh. náj. Bernad. Rozhodčí: Pražák, Pilný – Ondráček, Klouček. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 4042. Třetiny: 0:0, 1:1, 0:0 - 0:0.

Mountfield HK: Bartošák – Blain, Kalina, Pavelka, Jank, F. Pavlík, Freibergs, Marcel – Eberle, Miškář, R. Pavlík – Jergl, Tamáši, Okuliar – Chalupa, Lalancette, Perret – Jasper, Zachar, Šťastný. Trenér: T. Martinec.

BK Mladá Boleslav: Novotný – Osburn, Pyrochta, Čech, Jánošík, Štibingr, R. Jeřábek, Bernad – Aaltonen, Järvinen, Skalický – Lantoši, O. Roman, Malát – Šmerha, Fořt, Suchý – Stránský, Hradec, Dvořáček. Trenér: Kalous.