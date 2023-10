Lídr i vtipálek se svou kanceláří na ledě. Proč může Smoleňák Hradci chybět?

Šest let se v Hradci Králové „zdržel“ výborný hokejista, vtipálek s prořízlou pusou i vůdce kabiny Radek Smoleňák. Tohle spojení prostě fungovalo. Fandové Mountfieldu ho milovali, zbytek extraligy nenáviděl. Svým sokům se uměl dostat pod kůží, příznivce soupeře rozpálit do běla a všechen tlak z týmu stáhnout na sebe. V poslední době však dostával na ledě méně prostoru, i proto se chtěl vrátit domů na Kladno. Co Hradec ztrácí a Rytíři naopak získávají?