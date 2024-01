Smoleňák o Hudáčkovi: Politiku vůbec neřeším, důležité je, že nám chce pomoct

Na ledě se sice neobjevil, přesto se po zápase mezi Hradcem Králové a Kladnem, který ovládli Východočeši v poměru 4:2, mluvilo především o něm. Takové pozdvižení způsobil příchod slovenského gólmana Júlia Hudáčka do kádru Rytířů. Hokejová veřejnost pětatřicetiletému hokejistovi nemůže přijít na jméno kvůli tomu, že i po rozpoutání konfliktu na Ukrajině podepsal smlouvu v ruské KHL. Navíc ani letos se netajil tím, že by se do bohaté soutěže rád vrátil.

Hodnocení trenérů Pavla Skrbka (Kladno) a Petera Frühaufa (Hradec Králové) | Video: Deník/Vladimír Machek