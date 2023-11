Smoleňák po emotivním návratu do Hradce: Nejsilnější zážitek v kariéře

Na východě Čech zanechal výraznou stopu. Hokejový matador Radek Smoleňák se za více než šest let, které strávil v organizaci Mountfieldu HK, stal ikonou klubu, tahounem kabiny i miláčkem publika. Na začátku října se tento mazák vrátil po dvanácti letech zpět domů na Kladno. Dnes do Hradce přijel poprvé v roli soupeře a dostalo se mu opravdu srdečného přivítání. „Je to pro mě nesmírně silný okamžik, že mě lidi tady teď ocenili za to, co jsem pro ně udělal,“ rozplýval se i přes prohru 1:2.

Smoli, děkujeme! V Hradci se loučilo s dlouholetým kapitánem Radkem Smoleňákem, který do ČPP arény přijel poprvé v dresu Kladna. | Video: Deník