Do Hradce přišel s vizitkou velkého světoběžníka. Téměř každý čekal, že se zdrží sezonu možná dvě, ale opak se stal pravdou. Hokejový útočník Radek Smoleňák (36) se vypracoval v hlavní tvář hradeckého Mountfieldu. V klubu strávil šest let, tým jako kapitán dovedl ke stříbru v Lize mistrů, k zisku Prezidentského poháru a naposledy i k extraligovému stříbru, což je největší úspěch klubu. Teď tohle silné spojení končí. Smoleňák se vrací domů! Nastupovat bude v extralize za Kladno.

Radek Smoleňák s trofejí za druhé místo v extralize. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Zkušený útočník přišel do Hradce Králové v roce 2017, předtím si zahrál ve Finsku, Rusku, Švédsku, Chorvatsku i na Slovensku. Po krátkém odskočení do švýcarského Rapperswilu se nadobro usadil ve městě pod Bílou věží. Se Lvem na hrudi zasáhl Smoleňák do 279 extraligových mačů, ve kterých nasázel 94 branek.

„Tato situace a odchod Radka je pro mě velmi silnou záležitostí, protože se jedná o našeho historicky nejlepšího střelce a v tuto chvíli i osobnost, která u nás působila více jak šest let a odvedla spoustu dobré práce na ledě i mimo něj,“ uvedl pro klubový web generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

Od minulé sezony se jeho pozice v kádru začala měnit, když Smoleňák bojoval se zraněními a o svoje místo v sestavě musel bojovat. Ročník nakonec zakončil s "Céčkem" na prsou i stříbrnou medailí na krku. V právě probíhající sezoně se ale do sestavy trenéra Tomáše Martince protlačil pouze jednou. Teď je jasné, že zbytek sezony stráví doma na Kladně, kam se vrací po 12 letech.

„Je dobře, že Radek dostane možnost hrát pravidelně v jiném týmu a já mu přeji především pevné zdraví pro něho i jeho celou rodinu. Radek odchází z našeho klubu po vzájemné dohodě a nezbývá, nežli mu moc poděkovat za jeho služby v našem klubu,“ doplnil Kmoníček.

„Milí Hradečáci, nadešel čas, který jsem doufal, že nepřijde tak brzy. Po šesti nádherných sezonách končím v hradeckém dresu. Vždy jsem se snažil nechat na ledě pro náš tým maximum a nebylo nic hezčího, než vyhrát zápas a slavit ho s Vámi na ledě při děkovačkách,“ loučí se Smoleňák.

Nyní se majitel 27 reprezentačních startů, který v sezoně 2014/15 dělal v národním týmu kapitána, vrací tam, kde jeho hokejová cesta začala. V týmu se potká i se svým někdejším parťákem Michaelem Frolíkem, s nímž vybojoval juniorský titul nebo s dalšími velkým jmény, jako jsou Tomáš Plekanec a Jakub Klepiš.

„Jsem rád, že to vyšlo. Bavili jsme se o tom celkem dlouho a čekal jsem, jak to dopadne. Nakonec se tak vyvinula i moje situace v Hradci. Vracím se tam, odkud pocházím. Kdekoliv jsem byl po světě za všechny ty roky, vždycky jsem cítil, že patřím sem na Kladno a jsem rád, že se můžu vrátit domů,“ netají šestatřicetiletý Smoleňák, který s klubem trénuje od středy.

První start za Rytíře si bude moci připsat už v pátek, kdy Kladno vyzve právě Hradec. Dojde na tento pikantní duel?