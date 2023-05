Díky. Slovo, které se pojí s odchodem Radima Rulíka. HC Dynamo Pardubice se dohodl na ukončení spolupráce s tímto trenérem. Jeho místo obsadí Václav Varaďa, který si od trénování dával roční přestávku. Radim Rulík získal s Pardubicemi Pohár Jaroslava Pouzara za vítězství v základní části a v play off následně bronzové medaile.

GLOSA Tomáše Macha: Tady se už někdo dočista zbláznil… A nebo ne?

Co vás napadne první při trenérské výměně Radima Rulíka za Václava Varaďu? Mnozí si odpoví: Proč?! (Ne)úspěchy se prostě neodpouští. Dynamo slaví 100 let a v Pardubicích každý chtěl vidět jen a pouze zlaté medaile. To se však nepovedlo a reakce přišla záhy po konci play off Tipsport Extraligy. Reakce, ale kterou nikdo nečekal. Však Radim Rulík předváděl s Pardubicemi povedené výkony, vyhrál základní část i bronzové medaile, tak proč ta změna? Odpovědí na tuhle otázku může být hned několik. Majitel Dynama si moc dobře uvědomuje, že spolupráce Varaďa - Zadina je zárukou úspěchu. Buldok, jak se také říká Václavu Varaďovi, je rozený vítěz, což dokázal v Třinci a to mohlo Petra Dědka dočista zlákat. Není to však neúctivé vůči Rulíkovi? Ano i ne. Zkušený lodivod najde útočiště ve Spartě, kde ho vezmou všema deseti a utvoří úderné duo, které má spolupráci už vyzkoušenou. Na druhou stranu práce, kterou předváděl na východě Čech by určitě postupně zúročoval a k tomu vytouženému cíli by dřív nebo později (nejspíše) došel. Tomu se říká koncepční práce, protože vše nemůže být hned. Václav Varaďa je sice rozený vítěz, ale zázraky taktéž neumí na počkání. Co když to tedy nevyjde ani příští rok? Přijde opět trenérská změna?

Hotovo. Od středečních ranních hodin kolovaly na českém internetu spekulace, že by měl Radim Rulík skončit na lavičce Pardubic, a že by ho měl vystřídat Václav Varaďa. Teď už je vše jasné. Hokejový klub Dynamo Pardubice oznámil, že s trenérem ukončil po vzájemné dohodě spolupráci.

Radim Rulík udělal v Dynamu kus práce, což dokazuje získaný Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části a po několika dlouhých letech se vrátily i medaile po play off.

Na jeho místo by dle všech spekulací a zákulisních informací měl přijít Václav Varaďa, který si po úspěšné jízdě s Třincem dával roční pauzu. Během ní stihl projet stáže v NHL či působil jako hokejový expert.

Byť mnoho fanoušků se těší na příchod "Buldoka", tak zároveň panuje i rozladění z toho, že byla ukončena spolupráce s Radimem Rulíkem, který si za rok získal mnoho pardubických srdcí.

Radim Rulík přišel do Dynama před sezónou 2022/2023. V jubilejním ročníku, kdy klub slavil 100 let od založení, dovedl tým k zisku Poháru Jaroslava Pouzara za prvenství v základní části a k celkově třetímu místu v extraligovém ročníku. Na tento úspěch čekaly na východě Čech dlouhých jedenáct let.

Sedmapadesátiletý trenér vedl kádr celkově v šedesáti třech soutěžních duelech, ze kterých odcházel hned ve čtyřiceti čtyřech případech vítězně. Pod jeho vedením dokázalo Dynamo vyhrát také třináct utkání v řadě, čímž stanovilo nový klubový rekord a vyrovnalo ten ligový.

Od poloviny prosince do 10. ledna Rulík Dynamu v sedmi extraligových zápasech kvůli mistrovství světa do 20 let chyběl. Jako hlavní trenér dovedl českou reprezentaci ke stříbru, pro juniorský národní tým to byla první medaile po 18 letech. Po návratu na pardubickou střídačku mu k úspěchu gratulovala zaplněná enteria arena.

Slova chvály a díků neustála ani poté. V play off Dynamo pod jeho vedením nejprve suverénně vyřadilo Olomouc. Následně však přišel náraz s krutou realitou.Vítěz celého ročníku, Oceláři Třinec, nakonec byl přece jen o trochu šťastnější, když v sedmi zápasech vyřadil pardubický tým.

I přes tento (ne)úspěch ale sklidil trenérský štáb Radima Rulíka i jeho svěřenci bouřlivý potlesk vestoje.

Přestup Varadi je potvrzen

Hotovo je i z druhé strany. Hokejový klub Dynama Pardubice oznámil příchod zkušeného trenéra Václava Varadi, který je považován za nejlepšího trenéra v České republice.

Dynamo to oznámilo stylovým videem.

Z příchodu se samozřejmě těší i majitel Petr Dědek.

