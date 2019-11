„Je to zas nový náboj. Stavíme to opět od nuly,“ řekl na včerejší tiskové konferenci. Na ní Říha odtajnil nominaci na první tři zápasy Euro Hockey Tour.

V ní nechybí ani hradecký Radovan Pavlík. Kouč se rozhodl mužstvo rozdělit na dvě části, v nichž by měli být rovnoměrně zastoupení hráči starší, střední i mladé generace. Proto na aktuální soupisce pro Karjalu scházejí četná zvučná jména: třeba Milan Gulaš, Jiří Sekáč, Libor Šulák, Tomáš Hyka a další.

„Počítáme s nimi pro příště, aby byl tým vždycky kvalitní a byly tam osobnosti, které mají týmu co dát,“ přiblížil Říha. Premiéru si odbudou Lukáš Sedlák z Čeljabinsku i třinecký Michal Kovařčík. S ním souvisí i to, že oproti minulé sezoně se Říhovi zamlouvá úroveň extraligy. „Chceme, aby se kluci z extraligy seznámili s mezinárodním hokejem a viděli, že je třeba víc pracovat. Loni jsem byl kritický na začátku, liga se rozbíhala pomalu. Letos to bylo opačně, byly tam krásné zápasy,“ dodal Říha.

Jeho tým má v pondělí sraz v Praze, ve čtvrtek se utká v Leksandu s domácím Švédskem. O víkendu v Helsinkách vyzve Finsko a Rusko.

Nominace ČR na Karjala Cup (7. až 10. 11.):

Brankáři: Will (Rögle, Švédsko), Langhamer (Chabarovsk, KHL).

Obránci: Šustr (Kunlun, KHL), Jeřábek (Podolsk, KHL), Krejčík (Oulu, Finsko), Galvas (Jukurit, Finsko), D. Musil, Doudera, Roth (vš. Třinec), Moravčík (Plzeň), Košťálek (Sparta), Pyrochta (Brno).

Útočníci: J. Kovář (Zug, Švýcarsko), Nestrašil (Magnitogorsk, KHL), Sedlák (Čeljabinsk, KHL), Jaškin (Dynamo Moskva, KHL), T. Zohorna, H. Zohorna (oba Chabarovsk, KHL), R. Pavlík (Hradec Králové), Stránský, Kovařčík (oba Třinec), Tomášek, Řepík (oba Sparta), R. Zohorna (Ml. Boleslav), Filippi (Liberec), Beránek, Rachůnek (oba K. Vary).