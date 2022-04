Další program skupiny o postup do baráže: Pátek 8. dubna, 5. kolo: HC RODOS – HC Tábor (18.00). Neděle 10. dubna, 6. kolo: HC Tábor – HK Nový Jičín Baráž o Chance ligu: 13., 14., 17., 18., případně 21., 23. a 25. dubna

Trenéru Zörklerovi v sestavě chybělo hned pět zraněných obránců (Vašíček, Tondr, Franc, Vácha, Karlík), v defenzívě tak stejně jako posledně vypomáhali útočníci Valášek s Luštincem. A byl to právě první z nich, kdo v 10. minutě vypálil od modré a záhy mohl v klubku spoluhráčů přijímat gratulace – 0:1. Druhou trefu Východočeši přidali Procházkou v nástupu do prostřední části a stav 0:2 i přes šance na obou stranách trval až do 48. minuty. V ní vrátil Slezany do hry Franek, namísto novojičínského náporu ale přišel první domácí faul a přesilovku v jejím úplném závěru proměnil Havlas. Chvíli na to přidal z brejku čtvrtý dvorský gól Bláha a o vítězství Rodosu bylo rozhodnuto. Skupinu Dvoráci dohrají v pátek na vlastním ledě. Od 18 hodin pod Hankovým domem přivítají soupeře z Tábora.

Kvalifikace o ligovou baráž, 4. kolo

HK Nový Jičín – HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 1:4

Fakta – branky a nahrávky: 48. Franek (Maliník) – 10. Valášek (Kučera), 23. Procházka (Půhoný), 52. Havlas (Valášek, Luštinec), 54. Bláha. Rozhodčí: Škach, Grygera – Mikšík, Peluha. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 1150. Třetiny: 0:1, 0:1, 1:2. HK Nový Jičín: Galuška (Šimonů) – Foltýn, Váňa, Hruška, Tomeček, Petr Kuboš st., Kleiner, Petr Kuboš ml., Andrýsek – Hilšer, Maliník, Konečný – Káňa, Květoň, Zdeněk – Lehečka, Gebauer, Sluštík – Franek, Štefka, Kořenek. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Voňka, Matějíček, Petira, Luštinec, Muška, Valášek – M. Procházka, J. Ježek, Havlas – Půhoný, Jan Dvořák, Dušek – Jaroslav Dvořák, Bláha, Kučera.

Ohlasy trenérů Kamil Gebauer, HK Nový Jičín: „Utkání pro nás představovalo bušení do zavřených vrat. Velký respekt soupeři. Opět šlo o strašně těžký duel. Kluci dřeli, po zápase jsem jim poděkoval, protože šla opravdu vidět snaha. Musím ale říct, že tentokrát to opravdu nešlo. Utkání se zlomilo třetím gólem, kdy jsme inkasovali po vyloučení, které nechci hodnotit. Šli jsme blbě do oslabení za stavu 1:2. Kdybychom se dostali na kontakt, mohlo být ještě všechno jinak. Věřili jsme, že v tomto duelu uspějeme a do Tábora si to pojedeme rozdat o vítězství ve skupině. Tak uvidíme. Určitě tam nepojedeme na výlet, budeme chtít vyhrát. Ještě jednou musím zopakovat – opravdu klobouk dolů před soupeřem.“

Jiří Zörkler, HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Pro nás další parádní utkání. Dnes podle mě vyhrálo semknutější mužstvo, které víc chtělo a mě těší, že jsme to byli my. Naše vítězství je naprosto zasloužené. Dohrávali jsme bohužel bez zraněného Honzy Ježka, ukázalo se ale, že čím méně nás je, tím více tým bojuje. Celý tým si plnil do puntíku své povinnosti a já před všemi hráči smekám. Soupeři nenechali ani centimetr ledu zadarmo. Všechno teď máme ve svých rukách, ale mě těší, jakým způsobem jsme pobláznili město. Máme zprávy, jak se dnes ve Dvoře Králové nad Labem fandilo a samo jsme viděli, co naši příznivci předvedli přímo v hale. Byli fantastičtí a za jejich podporu jim celý tým děkuje. Už teď se těšíme na pátek!“

Aktuální tabulka

1. Dvůr Králové n. L. 3 2 0 0 1 12:8 6

2. Tábor 2 1 0 0 1 8:8 3

3. Nový Jičín 3 1 0 0 2 10:14 3