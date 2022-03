Hokejisté Dvora Králové nad Labem jsou krůček od vítězství v play off druholigové skupiny Sever. K pátému utkání vyrovnané série zajížděli na pražský led za stavu 2:2 a po vynikajícím výkonu v hale Letňan vyhráli vysoko 6:1. Rodos vsítil tři branky v přesilových hrách, dvě v oslabení. Definitivně rozhodnout o vítězství v soutěži bude moci Rodos tuto sobotu, kdy soupeře přivítá na vlastním ledě (18.00).

Play off II. ligy, 5. zápas

Letňany – Dvůr Králové nad Labem 1:6

Dvoráci vyrazili k páté bitvě s řadou ztrát. Vedle dlouhodobě zraněného Váchy chyběl z pracovních důvodů obránce Tondr, sezona ve třetím duelu skončila dalšímu bekovi Francovi a hrát nemohl ani nemocný Jaroslav Dvořák. Přesto Rodos zvládl utkání na výbornou.

Úvodní dvacetiminutovka nabídla vyrovnanou partii, na jejímž konci domácí nabídli soupeři přesilovou hru a tu 15 vteřin před sirénou využil Petira. Letci museli dohánět, ostatně jako pokaždé v sérii - Dvůr ve všech pěti případech vsítil úvodní branku.

Tentokrát ale svěřenci trenéra Zörklera dokázali na vedoucí trefu i navázat. V prostřední části se dvakrát prosadil Bláha a přesto, že v nástupu do třetí části snížil z trestného střílení Hlaváč, Dvoráci už si výhru vzít nenechali.

Nejprve tým uklidnil třetí přesilovkovou trefou v zápase Petira a poté dva góly ve vlastním oslabení zaznamenal nejproduktivnější hráč celé soutěže Půhoný. Na 1:5 přitom zvyšoval v době, kdy se hosté bránili ve třech a ještě přesilovku vylepšili o power-play.

Dvůr tak vede v sérii 3:2 a v sobotu od 18 hodin bude doma útočit na druholigový titul.

Fakta – branky a nahrávky: 42. Hlaváč z trestného střílení – 20. Petira (Dušek, Půhoný), 25. Bláha (Dušek, Půhoný), 31. Bláha (Jan Dvořák), 52. Petira (Půhoný), 54. Půhoný, 57. Půhoný (Dušek). Rozhodčí: Hlinka, Valda – Toman, Janíček. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:3. V oslabení: 0:2. Diváci: 550. Třetiny: 0:1, 0:2, 1:3. Stav série: 2:3.

HC Letci Letňany: Kopřiva (Zeithaml) – Potěchin, Straka, Hanuš, T. Pejchal, Zedek, Chalupa, Fiala – Kellerstein, Turek, D. Řepík – Kropáček, Staněk, Arnošt – J. Hlaváč, Hozák, Hrala – Smola, Kastner, A. Půlpán – Hasil. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Voňka, Matějíček, Petira, Muška, Vašíček, Valášek – M. Procházka, J. Ježek, Luštinec – Půhoný, Havlas, Dušek – Jan Dvořák, Bláha, Kučera.

Ohlasy trenérů

Jiří Zörkler, HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Stejně jako v úterý jsme odehráli výborný zápas. Tentokrát jsme ale byli odměněni vstřelenými góly a hlavně vítězstvím. Kluci hráli od první do poslední minuty zodpovědně, dodržovali vše, co si v kabině řekli a za výkon zaslouží pochvalu. Utkání nám vyšlo dokonale. Spolehlivý výkon podal gólman Brázdil, vynikající byli jako vždy naši příznivci a celkově to byl od všech bojovný výkon. Nyní vedeme v sérii 3:2, ale nejtěžší bude učinit poslední krok. Věřím, že v sobotu bude naše hala plná a společně dovedeme duel k vytouženému konci už kvůli majiteli klubu, který bohužel naše zápasy může sledovat pouze na dálku.“

Zbylé finálové série II. ligy – skupina JIH: Tábor - Příbram 3:0, konečný stav série: 4:1. Skupina VÝCHOD: Nový Jičín - Opava, konečný stav série: 4:0.