Rozhodnutí nepřineslo ani desetiminutové prodloužení. V samostatných nájezdech byl za hrdinu domácí gólman Jaroslav Brázdil, jenž puk za svá záda nepustil ani jednou. Na druhé straně se prosadil jen Tomáš Bláha a díky jeho trefě mohlo v zaplněné aréně propuknout nadšení.

Semifinále play off II. ligy, 7. zápas

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem – Mostečtí Lvi 3:2sn

Dvoráci v pátek na mosteckém ledě dovedli sérii k rozhodujícímu zápasu, v něm ale od 5. minuty prohrávali a od začátku tak museli dohánět. Ve zbytku úvodní periody se jim skórovat nepodařilo, hned na startu prostřední části však skóroval Dušek a rázem byl Rodosáků plný led.

Z mnoha příležitostí ale domácí druhou branku nepřidali a naopak to byli hosté, jimž ve 38. minutě vrátil hubený náskok Kýhos.

V závěrečné periodě to bylo kdo s koho. Domácí se rvali o vyrovnání, jenže soupeři otevírali obranné pásmo a v té době Východočechy několikrát podržel výborný gólman Brázdil.

Kýženou druhou branku zajistil ve 49. minutě Bláha a od té doby to v aréně zaplněné bezmála osmi stovkami fanoušků byl nervák jak se patří.

Nerozhodly závěrečné minuty třetí části, nerozhodlo ani desetiminutové prodloužení, v němž se na obou stranách hrálo ve čtyřech. Až v samostatných nájezdech se hrdiny domácího mužstva stali neprůstřelný brankář Brázdil a jediný úspěšný střelec Bláha.

Dvorští hokejisté slaví postup do finále druholigové skupiny Sever. Ve finále je čekají Letňany v čele s Janem Hlaváčem.Zdroj: Miloslav Knap

Na zimním stadionu pod Hankovým domem mohly propuknout postupové oslavy, na odpočinek mají nyní dvorští hokejisté tři dny.

Finálová série startuje ve středu 16. března v letňanské ICE aréně, doma se Rodos představí poprvé v pátek 18. března od 18 hodin.

Fakta – branky a nahrávky: 22. Dušek (Valášek, Petira), 49. Bláha (Kučera), rozh. náj. Bláha – 5. Písařík, 38. Kýhos (Havlůj, Řehoř). Rozhodčí: Zavřel, Bernat – Kettner, Juránek. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 767. Třetiny: 0:1, 1:1, 1:0 – 0:0. Konečný stav série: 4:3.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Muška, Vašíček, Franc, Matějíček, M. Tondr, Petira, D. Voňka – Kučera, Bláha, Jaroslav Dvořák – M. Procházka, Jan Dvořák, Luštinec – Půhoný, Valášek, Dušek – Havlas, J. Ježek. Mostečtí Lvi: Hosnedl (Kubík) – Urbánek, Havlůj, Fučík, Böhm, Nedrda, Hoffmann – Kýhos, Písařík, J. Procházka – Kysela, Mical, Řehoř – Stříbrný, Dohnal, Böhm.

Druhé semifinálová série skončila již dříve: Letňany – Hronov, konečný stav: 4:0.

Ohlasy trenérů

Jiří Zörkler, HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „V první třetině jako by nám důležitost sedmého zápasu svazovala ruce, kluci hráli v křeči. Od druhé části už jsme ale byli lepším týmem, jen škoda, že místo 3:1 byl stav před závěrečnou třetinou 1:2. Přesto jsem cítil, že si tým věří. Šli jsme si za vyrovnáním, dřeli a nakonec nás Jarda Brázdil svými zákroky dovedl do finále. Hrálo se ve fantastické kulise. Našim fanouškům bych chtěl poděkovat nejen za nedělní atmosféru, ale celkově za to, jak po celou sérii mužstvo podporovali. Ve všech duelech jsme měli domácí prostředí, sedmý zápas, to byla třešnička na dortu.“

Play off druhé ligy 2021/2022

Skupina Sever:

Letňany – Hronov 4:0 (4:2, 6:1, 2:0, 3:2)

Dvůr Králové nad Labem – Most 4:3 (3:1, 3:6, 2:3sn, 3:0, 1:3, 4:2, 3:2sn)

Finále: Letňany – Dvůr Králové nad Labem

Skupina Jih:

Tábor – Havlíčkův Brod 4:0 (9:5, 4:2, 6:1, 10:2)

Příbram – Kobra Praha 4:1 (5:2, 2:1sn, 0:4, 4:2, 3:2)

Finále: Tábor – Příbram

Skupina Východ:

Nový Jičín – Kopřivnice 4:1 (3:2, 3:4pp, 8:1, 3:2, 3:1)

Valašské Meziříčí – Opava 2:4 (3:0, 1:3, 4:0, 3:4pp, 2:3, 1:2pp)

Finále: Nový Jičín – Opava