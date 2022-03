Druholigové play off v pondělí pokračovalo čtvrtými zápasy semifinálových sérií a oba východočeské celky šly do zápasu v nepříjemných situacích.

Hokejisté Hronova stáli krok od vyřazení, když všechny tři předchozí souboje s týmem Letňan prohráli. Vykřesat naději se jim nepodařilo a po domácí porážce 2:3 padli v sérii hladce 0:4.

Drtivý nástup Kohoutů z České Třebové. Dobije Spartak ve finálové sérii baterky?

Dvoráci v sobotu ztratili domácí duel s Mosteckými Lvy v samostatných nájezdech a pokud by prohráli také na ledě soupeře, dostali by se Severočeši do výhody hned tří mečbolů. Rodos se ale vzepřel osudu, v hale soupeře vyhrál 3:0 a už ve středu se doma pokusí přidat třetí bod.

Semifinále play off, 4. zápasy

Mostečtí Lvi – Dvůr Králové n. L. 0:3

Fakta – branky a nahrávky: 42. Dušek (Půhoný, Petira), 59. Procházka, 60. Procházka (Franc). Rozhodčí: Bernat – Janíček, Juránek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 381. Třetiny: 0:0, 0:0, 0:3. Stav série: 2:2.

Mostečtí Lvi: Hosnedl (Kubík) – Urbánek, Havlůj, Steinocher, Fučík, Šesták, Hoffmann – Kýhos, Písařík, J. Procházka – Kysela, Mical, Řehoř – Stříbrný, Šimeček, Böhm – Dohnal. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Muška, Vašíček, Franc, Matějíček, Petira, D. Voňka – Kučera, Bláha, Jaroslav Dvořák – M. Procházka, Havlas, Luštinec – Půhoný, Valášek, Dušek – J. Ježek, Jan Dvořák.

Hronov – Letňany 2:3

Fakta – branky a nahrávky: 33. Degtěrev (Lavrenov), 57. Moník (Matouš) – 2. Kellerstein (Kropáček), 49. Kellerstein (Hrala), 50. Hozák. Rozhodčí: Zavřel – Všetečka, Hofman. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Třetiny: 0:1, 1:0, 1:2. Konečný stav série: 0:4.

HC Wikov Hronov: Pluháček (Pavlíček) – Oliva, Mikulec, Degtěrev, J. Kynčl, Pavelka, Suk, Romanov – Hašlar, F. Moník, Matouš, Nazarov, Tyurin, Bucek, Teuber, Lavrenov, Jirků, Duchan, Janda, Kozák. HC Letci Letňany: Kopřiva (Zeithaml) – Zedek, Straka, Gurjevskij, Potěchin, Hanuš, Chalupa, Fiala – Hrala, Arnošt, Kastner, A. Půlpán, Kropáček, Řepík, T. Pejchal, Vacín, Hozák, Kellerstein, Smola, Hasil, Staněk.

Další program - středa 18.00: DVůr Králové nad Labem - Mostečtí Lvi.

Play off druhé ligy 2021/2022

Skupina Sever:

Letňany – Hronov 4:0 (4:2, 6:1, 2:0, 3:2)

Dvůr Králové nad Labem – Most 2:2 (3:1, 3:6, 2:3sn, 3:0)

Skupina Jih:

Tábor – Havlíčkův Brod 4:0 (9:5, 4:2, 6:1, 10:2)

Příbram – Kobra Praha 3:1 (5:2, 2:1sn, 0:4, 4:2)

Skupina Východ:

Nový Jičín – Kopřivnice 3:1 (3:2, 3:4pp, 8:1, 3:2)

Valašské Meziříčí – Opava 2:2 (3:0, 1:3, 4:0, 3:4pp)