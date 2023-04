/ROZHOVOR/ Na prvním domácím finále hokejové extraligy nebude chybět s klubovou šálou kolem krku ani hradecká primátorka Pavlína Springerová. Finálovou sérii dokonce odstartuje symbolickým vhozením úvodního buly. Profesí akademička je vášnivou fanynkou. Ostatně od mala závodně lyžovala a hrála volejbal. Teď se chystá na všechny domácí zápasy Hradce a věří ve výhru Mountfieldu.

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová. | Foto: MmHK

Půjdete se podívat na domácí zápasy?

Určitě se chystám a těším. Ostatně první zápas symbolicky zahájíme vhazováním úvodního buly společně s hejtmanem Martinem Červíčkem a spolumajitelem klubu Miroslavem Schönem. Venkovní zápasy budu sledovat v televizi, a jestli budu mít čas, tak snad i někde v hospodě.

Budete fandit v dresu?

Mám šálu jako většina hradeckých fanoušků. Mám i dres Radka Smoleňáka, ale v něm nechodím fandit. Šálu si ale určitě do městského skyboxu vezmu. Fandění je součástí hradecké identity. Baví mě soutěžit aktivně i pasivně v roli diváka.

Mrzí vás, že v semifinále vypadly Pardubice?

Mrzí. Nechci říct, že jsem v druhé semifinálové sérii byla chvíli fanynkou Pardubic, ale v koutku duše jsem si přála, aby Pardubice vyhrály a měli jsme tady východočeské derby. To by byla parádní tečka za hokejovou sezonou.

Mountfield HK je poprvé ve finále. Co o hradeckém hokeji víte? Zkuste kvíz

Postup Hradce do finále je ohromný úspěch, co městu přinese?

Je to skvělá reklama hokeje a sportu obecně. Věřím tomu, že se spousta dětí a dospívajících i na základě tohoto pozitivního příkladu bude víc hýbat a bude víc času věnovat sportování. Letošní vítězné tažení hradeckých hokejistů je nejlepší příklad, co mohou vidět.

Podporuje Hradec Králové dostatečně sport ve městě?

Určitě patříme k aktivnějším městům. Velkou zátěží pro rozpočet je to, že město je jediným majitelem fotbalového klubu. Proto hledáme strategického partnera, abychom vyřešili tuto trochu abnormální situaci. Samozřejmě jsme i polovičním majitelem hokejového klubu.

Jaký máte vztah ke sportu?

Od mala jsem chodila s rodiči na fotbal, rodiče jsou navíc baskeťáci. Vždycky jsme sport jako fanoušci hodně prožívali. Sport byl vždy součást naší rodiny.

VIDEO: Hradecká euforie! Radost, únava i noční překvapení od fanoušků

Sama jste aktivně sportovala?

Závodně jsem lyžovala a hrála jsem volejbal.

Kam jste to nejdál dotáhla?

V mladším dorostu jsem se dostala na poslední mistrovství Československa ve sjezdovém lyžování, které se konalo v roce 1993 v Tatrách. Byla jsem v obřím slalomu kolem 15. místa. Pro mě byl úspěch se vůbec kvalifikovat, už to byl věk, kdy bylo těžké konkurovat holkám z horských středisek.

Sportujete dnes alespoň rekreačně?

Chodím běhat, teď o víkendu jsem jela na kole Prima cup v hradeckých lesích. Chodíme i na běžky, sjezdujeme, hraji rekreačně florbal, volejbal. Mám ráda míčové hry.

Který hráč z našeho týmu je váš nejoblíbenější a máte i nějakého oblíbence z týmu soupeře?

Mám ráda Radka Smoleňáka, protože je to takový přirozený provokatér a dokáže dát hře správnou šťávu a grády. Třinec beru jako vyzrálý a kompaktní tým, kde je podle mého primární herní systém a ne individuality jako takové.



Pozvala byste na stadion i starostku Třince Věru Palkovskou?

Starostku Třince bych ráda pozvala, je to poměrně narychlo a daleko, ale paní starostka je v Hradci vítána.



Co nejraději u zápasu jíte a pijete?

Možná si dáme vodu a trochu červeného vína. Myslím, že to budou takové nervy, že na jídlo nebudu mít ani pomyšlení.



Jak podle vás finále dopadne?

Jakožto hradecká primátorka nemůžu tipovat jinak, než že Hradec finálovou sérii vyhraje, přesto že nejsme favorité. Můj tip je 4:3 na zápasy. Myslím si, že to budou zase nervy, že to jinak neumíme, a pokud to bude mít pro nás šťastný konec, tak to bude super.