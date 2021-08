Rozrazil dveře: Petržilka si bude svůj debut dlouho pamatovat

Přišel, viděl a rozhodl… Jakub Petržilka, který přišel do Hradce Králové z Kolína, se nemusel v novém působišti moc rozkoukávat. Angažmá v dresu extraligového Mountfieldu zahájil nebojácně. Ba co víc, dvěma góly měl lví podíl na výhře v dalším přípravném utkání. A to ještě čtyři minuty před koncem trefil po úniku spojnici tyče a břevna.

Jakub Petržilka se musel po prvním utkání za Hradec usmívat | Foto: www.mountfieldhk.cz

Byl to také pikantní souboj ješte v jednom ohledu. A vůbec nevadí, že se kádr královéhradeckých hokejistů od jeho působení na východě Čech změnil k nepoznání. Peter Draisaitl dorazil na led Mountfieldu s bratislavskými Capitals. Po první bezbrankové třetině otevřeli zkraje druhé skóre jeho svěřenci. K obratu zavelel v polovině střetnutí debutují Jan Petržilka a stejný hráč ho na začátku třetího dějství také dokonal. Hradec sice odskočil na dvě branky, ale po okamžité reakci soupeře musel výhru potvrdit až při závěrečné power play. Hradec si připsal pátou výhru v přípravě v řadě a pokaždé vstřelil minimálně čtyři góly. Jak padaly branky (zdroj: www.mountfieldhk.cz) Na 0:1 Velezkušená hvězda Capitals Nikolaj Žerděv dostal dáreček od Lukáše Pajera, který mu namazal mezi kruhy a bývalý hráč Columbusu zavěsil přesně do vzdálenějšího rohu brány. Na 1:1 U střídačky si rychle předali puk Jirásek s Kalinou, hradecký bek ho předložil před bránu pro Jakuba Petržilku a posila z Kolína zamířila přesně. Na 2:1 Kevin Klíma sice v tutové šanci sám před gólmanem selhal, ale na správném místě stál Jakub Petržilka, který zapsal druhý gól při svém prvním startu za Hradec. Na 3:1 Při hře čtyři na čtyři Cingel našel volného Christopha Lalancetta, jenž zavěsil ukázkově do bližšího horního rohu Barošovy brány. Na 3:2 Třetí přesilovka slovenského týmu už branku přinesla. Čtyři sekundy po vyloučení Filipa Jiráska, se mezi kruhy opřel do puku Dávid Bondra a velmi rychle snížil. Na 4:2 Pojišťující gól tak přišel od Kevina Klímy do prázdné brány. Dvacet sekund před koncem ze stejné pozice střílel Jirásek, ale trefil jen boční síť. Mountfield HK – iClinic Bratislava Capitals 4:2 Branky a nahrávky: 30. Petržilka (Kalina, Jirásek), 43. Petržilka (Kelly Klíma), 52. Lalancette (Cingel, Blain), 60. Kevin Klíma – 23. Žerděv, 53. Bondra (Snuggerud). Rozhodčí: Hodek, Pilný – Bohuněk, Lhotský. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 870. Třetiny: (0:0, 1:1, 3:1). Hradec Králové: Kiviaho – Kalina, Blain, Jank, McCormack, Pinkas, Gaspar – Kevin Klíma, Cingel, Poppel, Oksanen – Lalancette, Jergl, Pilař – Koukal, Pajer, Sklenář – Jirásek, Petržilka. iClinic Bratislava Capitals: Baroš – Snuggerud, Carson, Zeleňák, Nanne, Fereta, Rajnoha – Immo, Roy, Sádecký – Levin, Arniel, Žerděv – Bondra, Buc, Hudec – Vybíral, Škvarek, Lachkovič.