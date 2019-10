Je mu šestapadesát, jako trenér vyhrál extraligu i mistrovství světa. Ale až v Hradci zažil premiéru. Poprvé v domácí soutěži stál Vladimír Růžička na lavičce v saku, Stalo se v pátek ve Vítkovicích.

„V nároďáku jsem tam byl takhle vždycky. To je úplně jedno, v čem tam stojíte, na tom nezáleží,“ pronesl slavný kouč.

V minulém týdnu doplnil realizační tým Mountifieldu, stal se společně s Tomášem Martincem rovnocenným koučem mužstva, které má velké ambice.

Ve čtvrtek byl poprvé na tréninku, v pátek přišel první zápas. V neděli hned další. Je z toho bod z Vítkovic (prohra po nájezdech) a výhra v Liberci, kde Hradečtí naplno uspěli (tedy vítězství v základní hrací době) naposledy v roce 2013.

Měl na to Růžička zásadní vliv? Zatím ne, na to je příliš brzy. „Je to hodně čerstvé, trenéři se doplňují. Když něco jeden má, druhý ho doplní. Žádný problém není. Máme silný trenérský štáb, soupeř je vždy rozebraný do detailu, což nás těší. Teď už to chce jen klid na ledě, aby se vše ubralo směrem, jakým má,“ řekl bek Petr Zámorský, střelec vítězné branky v Liberci.

„Neřekl bych, že se nějak měnily tréninky. Růža přišel dvakrát, víceméně nechal vést trénink pana Martince. Bylo to stejné, jde o takové rozkoukávání,“ prozradil.

Uvidí se, jak to bude dál. Růžička je zvyklý být dominantní, ale ani Martinec nebude chtít stát v rohu. S Hradcem udělal za poslední měsíce velký kus práce.

„Zatím je vše ve fázi rozkoukávání. Oba trenéři jsou inteligentní, může nám to jen pomoct. Žádný problém určitě není,“ hodnotil reprezentant Zámorský.

Další test přijde v úterý, do Hradce přijede Kladno s Jaromírem Jágrem.

KOMENTÁŘ: Jako oheň a voda. Pak to půjde



Jak hodnotit první víkend hradeckého hokeje, do jehož života naskočil Vladimír Růžička? Velké jméno, big boss, ale také kontroverzní osobnost. Jako trenér doplnil Tomáše Martince, místní modlu, pracanta, muže s hradeckou krví.

Je to trochu předčasná otázka, tudíž i předčasná odpověď. Ale… Zatím se zdá, že by to mohlo šlapat. Výhra v Liberci budiž důkazem. Není moc silnějších soupeřů v extralize, že?

Klíčový faktor spolupráce koučů vystihl bek Petr Zámorský. Můžeme to mírně parafrázovat: Jsou to inteligentní chlapi, oni se domluví.

To je dobrý předpoklad. Je však nutné vydržet. Aby se to splnilo, musí Růžička udržet své ego na uzdě. Nezapomeňte, že je to kapitán olympijských vítězů, famózní i v trenérské kariéře. Jenže Hradec potřebuje i Martince, v minulé sezoně ukázal kvalitu.

Trenéři by se měli dohodnout, sednout si, doplňovat se. Například Martincovým puntičkářstvím a Růžičkovou živelností. Mohli by být jako voda a oheň. Hradci by to prospělo.

Jen to chce rozum.