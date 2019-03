První velký krok na cestě za Masarykovým pohárem učinila. Hokejová Kometa postoupila do semifinále extraligy. Brňané tak v nejkratším možném termínu poslali hradecké rychlíky na dovolenou. Hrdinou čtvrtého dílu řežby mezi úřadujícím mistrem a Mountfieldem se stal Martin Zaťovič. Při výhře 3:2 nastřílel hattrick.

Svěřenci Libora Zábranského sice padli ve všech vzájemných zápasech v základní části s Hradcem Králové. Jenže v play-off se trend obrátil. Kometa opanovala sérii jednoznačně 4:0 na zápasy. Brno vyhrálo postupně 3:1, 5:0, 2:1 a 3:2.

Hrdinou rozhodujícího duelu byl jednoznačně brněnský fotvard Martin Zaťovič. Ten nasázel Mountfieldu tři góly a tučným písmem se podepsal na postupu Komety do semifinále.

Brno - Hradec Králové 3:2

Fakta - branky a asistence: 1. Zaťovič (P. Holík, O. Němec), 18. Zaťovič, 55. Zaťovič (P. Holík, O. Němec) – 16. Vincour (R. Pavlík), 19. Nedomlel (Miškář, Bičevskis). Rozhodčí: Hradil, Hribik – Jindra, Zíka. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:0, do semifinále postupuje Brno.

Kometa: Čiliak – Baranka, O. Němec, Gulaši, Štencel, Bartejs, Z. Michálek, Malec – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Orsava, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák, Vondráček – P. Kratochvíl, Kusko, Köhler.

Hradec: J. Pavelka – Linhart, Zámorský, Cibulskis, Nedomlel, Graňák, F. Pavlík, Štindl – M. Chalupa, Rákos, Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Bičevskis, Paulovič – Nedvídek, Kukumberg, Vopelka.

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (HC Kometa Brno): "Pro diváka to byl nejlepší zápas v sérii, pomohly k tomu góly v první třetině. Dobře jsme vstoupili do závěrečné třetiny, za vyrovnaného stavu bylo na hráčích cítit, že to chtějí uhrát, že už se jim do Hradce nechce. Měli jsme tlak, soupeře jsme nepouštěli do nějaké aktivity a vyústilo to v přesilovkový gól. V euforii jsme dokráčeli k postupu. Celá komeťácká rodina, celý tým, si zaslouží velkou pochvalu. Hodně se mluvilo o tom, že Hradec nad námi vyhrál čtyřikrát v základní části, ale pro nás je zásadní, že se nám to povedlo teď. Děkujeme týmu za skvěle odvedenou práci. Máme prostor na regeneraci a na trénink, chceme se dobře připravit na semifinále. Nic pro nás nekončí."

Tomáš Martinec (Mountfield HK): "Do zápasu jsme špatně vstoupili, hned při prvním střídání jsme dostali gól, pak další v oslabení po našem vyrovnání. Potom se ukázal charakter týmu. Bojovali jsme, snažili jsme se sérii vrátit ještě do Hradce. Měli jsme příležitosti odskočit Brnu za stavu 2:2, ale selhali jsme v koncovce, což byl největší rozdíl mezi oběma týmy. Rozhodla přesilovka, které využili ve všech zápasech série."