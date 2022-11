Aleši, zažil jste někdy podobně bláznivý duel?

Asi nezažil, matně vzpomínám, ale asi opravdu ne. Možná v juniorce.

Vy jste ještě pár minut před koncem prohrávali o tři branky, jak se vám duel podařilo otočit?

Věděli jsme, že síly na to máme a že třetí třetiny umíme. Ukázalo se, že je to pravda. Dotáhli jsme to do prodloužení a tam jsme skvěle rozhodli. Všichni však víme, že takové zápasy se nemohou stávat.

Neskutečná divočina v Hradci! Diváci viděli patnáct gólů a zmrtvýchvstání Lvů

Vyrovnávací branka padla v poslední vteřině. Před prodloužení jste byli hodně na koni?

Byli jsme ve velké euforii, proto jsme doufali, že to udoláme.

Byla v závěru cítit obrovská energie z tribun, která vás nakonec hnala za vítězstvím?

Cítit byla. Pár diváků po druhé třetině sice odcházelo domů, ale my jsme pořád věřili, že to můžeme otočit, protože máme silný tým.

Mrzí hodně druhá třetina, ve které jste neproměnili spoustu přesilovek a naopak jste třikrát inkasovali?

Určitě. Tam nám asi čtyřikrát odjeli dva na jednoho a dali nám z toho tři góly. Prostě se to nesmí stávat, tohle musíme určitě do dalšího utkání zlepšit.

Vy jste měli do zápasu neskutečný vstup, když jste ve 37 vteřině vedli 2:0, co se stalo potom?

Nevím, jestli jsme si mysleli, že Kladno nám tady ten zápas odevzdá, my budeme mít tři body a oni v klidu odjedou domů.

V minulé sezoně jste Kladnu také dali dvě branky v úvodní minutě. Poté jste však vyhráli 9:2, vzpomněl jste si na to?

Mohlo to připomínat, ale byl to úplně jiný zápas. Soupeř měl odlišný mančaft. Jak jsem říkal, asi jsme doufali, že to půjde samo.

Konečně jste otevřeli střelecká stavidla. Po tomhle zápase asi kritika na slabou produktivitu nebude?

Uvidíme, co budou lidi psát. My se prostě musíme zlepšit, protože výkon měl k ideálu hodně daleko.

Se sedmi vstřelenými brankami ale spokojenost panuje?

Tady jsme si jasně ukázali, že góly dávat umíme. Všechno je to o tlaku do branky.

V zápase se měnily emoce. Chvíli jste byli nahoře, poté zase dole…

Je to taková houpačka, emoce na střídačce jsou velké, takže člověk vnímá, jak se to postupně mění.