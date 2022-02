VÝBORNÉ NÁJEZDY

V první periodě kralovali oba gólmani. Více práce měl domácí Krošelj, kterého hradečtí střelci pořádně zaměstnali, gólový efekt se však nedostavil. Prostřední dějství již bylo na branky mnohem bohatší. Hned v první minutě druhé třetiny otevřel skóre Lev. Druhou hradeckou branku přidal po šťastné dorážce Orsava. Boleslav se však proti lídrovi nechtěla vzdát. Snížení obstaral necelé tři minuty před druhou sirénou Bičevskis. V závěru třetí třetiny Hradec nedokázal ze svého tlaku vedení pojistit a přišel trest, po přečíslení vyrovnal Flynn. Prodloužení nerozhodlo a šlo se na nájezdy. V těch se ukázali střelci Mountfieldu, kteří skórovali hned čtyřikrát a rozhodli o druhém bodu.

Petr Haken, trenér Boleslavi: „V první třetině jsme se dostávali hodně pod tlak, byla tam spousta šancí a nás podržel gólman. Ale celkově se všichni hráči v defenzivě snažili. Jak se Hradec dostal do vedení 2:0, tak bylo důležité, že jsme neinkasovali potřetí. Jsem rád, že jsme ve třetí ustáli další šance a z brejku, kdy jsme se dostali jednoduše z obranného pásma, jsme srovnali. Škoda, že jsme si nevzali bod navíc v prodloužení v přesilovce. Nesehráli jsme ji špatně, ale gól jsme nedali. V nájezdech už byli šikovnější a šťastnější hosté.“

Tomáš Martinec, trenér Hradce: „Od nás to bylo solidních 39 minut, kdy jsme hráli poměrně slušně a vytvářeli jsme si spoustu šancí. Mrzí mě, že jsme v koncovce nebyli ještě agresivnější, protože výsledek mohl být výraznější. Bohužel gól do šatny se podepsal na celé třetí třetině. Boleslav ale zaslouženě vyrovnala. V prodloužení bylo důležité odbránit oslabení a nájezdy už jsou loterie. Ale my jsme za vítězství rádi a moc si dvou bodů vážíme.“

Mladá Boleslav - Hradec Králové 2:3 s.n.

Fakta – branky a nahrávky: 38. Bičevskis (Fillman, Pavel Pýcha), 56. O. Flynn (O. Najman) – 21. Lev (Oksanen, Nedomlel), 29. Orsava (Smoleňák, McCormack), rozh. náj. McCormack. Rozhodčí: Pražák, Obadal – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 949. Třetiny: 0:0, 1:2, 1:0 – 0:0.

BK Mladá Boleslav: Krošelj – Jánošík, Lintuniemi, D. Moravec, Pláněk, Pavel Pýcha, Fillman, T. Hanousek – Lunter, A. Raška, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, Kantner – Grim, Fořt, J. Stránský – Bernad, Bičevskis, Závora.

Mountfield Hradec Králové: F. Novotný – Nedomlel, Blain, R. Pilař, F. Pavlík, Jank, McCormack, Kalina – Smoleňák, Lev, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Cingel, Orsava.