Vrchlabští hokejisté v sobotu vstoupí do play off druhé ligy. Od 16 hodin je čeká náročný duel na ledě ústeckého Slovanu. Tedy týmu, který byl v nadstavbové části soutěže suverénně nejlepší, své postavení vylepšil na třetí pozici a do osmifinálové série půjde v roli papírového favorita.

Nejvyšším mužem vrchlabského hokeje je Aleš Cerman. V rozhovoru pro Krkonošský deník odpovídal nejen k tématu startujícího play off. | Foto: Anton Martinec

Platí za nejvyššího muže vrchlabského hokeje. A jak potvrzují jeho slova v odpovědích na otázky Krkonošského deníku, má Aleš Cerman v klubu vše pod kontrolou. Však si přečtěte, kde jsou priority osoby, bez níž by se v bráně Krkonoš ligové soutěže stěží hrály.

Letošní sezona jde do rozhodující fáze, jak zatím hodnotíte její průběh?

Před sezonou jsme nevěděli, jak přesně bude soutěž vypadat a jaká bude její kvalita. Tým jsme poskládali především z místních kluků a věřili, že bude konkurenceschopný. Nakonec jsme po nadstavbě skončili šestí, což aktuálně odpovídá našim možnostem. Ta sezona se pokaždé nějak vyvíjí. I letos jsme měli pár výkyvů oběma směry, ale pokaždé to mělo reálné příčiny, takže zatím jsem celkem spokojený.

Před týmem je vyřazovací část soutěže. Jaké ambice si kladete zde?

Přichází play off a chtěl bych, abychom i zde sehráli důstojnou roli. Přece jen o celkovém dojmu vždy rozhoduje konec sezony. Neříkám, že výsledek pro mě není důležitý, ale už do hokeje dělám opravdu dlouho a úspěchů i neúspěchů jsem zažil hodně. Je pro mě důležitější, abychom šli tím správným směrem.

Ten je tedy podle vás jaký?

O věcech včetně hokeje se snažím přemýšlet koncepčně a mám rád, když se to někam neustále posouvá. Jednotlivé kroky potom musí být smysluplné. Konkrétně vrchlabský hokej má rozměr sportovní i ekonomický, oba jsou spolu bezpodmínečně provázány. My jsme si ověřili, že v aktuálních podmínkách Chance liga pro Vrchlabí nemá žádný sportovní, natož ekonomický význam. Hrát druhou ligu budeme pouze v případě, pokud do ní dokážeme zapracovávat místní odchovance a juniory, což jsme v letošním ročníku i díky marodce činili v nebývalém měřítku. A to je to, co mi dává pro vrchlabský hokej opravdový smysl.

Nejhlučnější vrchlabské publikum sídlí v kotli za brankou.Zdroj: Anton Martinec

Zmínil jste také ekonomický faktor…

Ano, to celé musíme dělat tak kvalitně, aby na to byli ochotni přijít diváci a zaplatit si vstupné. S návštěvností pak roste zájem partnerů a dává to smysl i pro město, které se na provozu zimního stadionu i klubu pochopitelně podílí. Do hokeje investuji svoje peníze a čas, dělám to kvůli trenérům, hráčům, partnerům a především pro diváky. Od této investice se toho moc očekávat nedá, ale přesto to občas radost přináší.

Když jste zmínil návštěvy, jak jste s nimi spokojený?

Po té postkovidové sezoně v Chance lize je to letos o trochu lepší, ale já budu spokojený, až bude chodit alespoň tisíc diváků. Nicméně se aktuálně ukazuje, že tu máme ve Vrchlabí základnu, která čítá přibližně sedm stovek diváků, kteří přijdou pokaždé, když můžou. Bohužel ve druhé lize a ani v Chance lize nejezdí žádní fanoušci s hostujícími celky. Pokud budeme chtít na tribuny přilákat více diváků, budeme muset oslovit lidi, kteří zatím na stadion nechodí.

A kdyby se objevil nějaký partner, který by toužil po Chance lize?

Pokud by dal garance, že se postará o chod celého klubu včetně mládeže, jednal bych s ním o přenechání svého podílu. Jinak ale v souladu s celým vedením našeho klubu vidím naši vizi a směr v cestě, po které se snažíme jít už teď. Jsme konkurenceschopní, hrajeme s vlastními odchovanci, nastupují junioři a trénují to výborní místní trenéři. Zároveň se většina hráčů A týmu podílí i na výchově mládeže. Chance liga by mi už nedávala žádný smysl.

Máte na závěr nějaký vzkaz pro vrchlabské příznivce?

Přijďte na play off, vrchlabský hokej vás potřebuje! I když je asi Ústí nad Labem papírovým favoritem, my určitě budeme chtít vyhrát a jít dál!

Sobotní program play off, 1. zápasy - 15.00: Kopřivnice - Valašské Meziříčí. 16.00: Ústí nad Labem - Vrchlabí. 17.00: Vyškov - Hodonín. 17.30: Letňany - Děčín, Chomutov - Mostečzí Lvi. 18.00: Tábor - Příbram, Znojmo - Nový Jičín, Havířov - Havlíčkův Brod.