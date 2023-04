Lichá byla lichá… První a třetí zápas semifinálové série vždy vyhrál domácí tým. Výhodu vlastního prostředí měli v pátém střetu pardubičtí hokejisté. Třinec však postavil „tradici“ na hlavu. A změnil také „zásadu“, že ten kdo vedl, vyhrál. Pardubice na domácím ledě prohrály s Oceláři 2:4 a hosté tak odjíždí domů s mečbolem.

Fantom Kacetl opět úřadoval. Po tragických deseti minut a dvou trefách Martina Růžičky Pardubice prohrály na domácím ledě s Třincem. | Foto: Ladislav Adámek

5. semifinále play off - HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 2:4

Fakta – branky a nahrávky: 21. Zohorna (R. Kousal), 40. A. Musil (Mandát) – 25. Čukste (Marcinko, J. Jeřábek), 33. M. Růžička (Chmielewski), 34. M. Růžička (J. Jeřábek), 59. Kurovský (Nestrašil). Rozhodčí: Kika, Šindel – Svoboda, Hynek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Třetiny: 0:0, 2:3, 0:0. HC Dynamo Pardubice: Will – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář, Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Mandát, A. Musil, Vondráček – Říčka, Rákos, Paulovič. Trenér: Rulík. HC Oceláři Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek, Čukste – Chmielewski, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, M. Roman, Kurovský – Hudáček, Voženílek, Dravecký – Svačina, Vrána, Hrňa. Trenér: Moták. Stav série: 2:3.

Žádné oťukávání a rovnou na věc. Proč také? Oba celky se už za ty čtyři semifinálové duely znají jako vlastní brusle.

Pardubičtí zahájili tlakem a především první lajna vozila hosty na kolotoči. Ve 4. minutě vypálil Hyka, Kacetl puk vyrazil, ovšem Sedlák se už k němu přes bránícího hráče neprodral. Na druhé straně Willa zahřála pumelice Adámka. Domácí se tlačili neustále do útoku. Válův pokus si zpracoval Kousal, Kacetl však znovu odolal. V polovině první třetině po ojedinělém výpadu Chmielewski oslovil volného Růžičku, domácí muž s maskou však nastavil jeho ráno svoji náruč. V největší šanci první třetiny se ocitlo Dynamo. Ve 12. minutě si Hyka vyjel od mantinelu do středu útočného pásma, místo střely volil přihrávku na Ciencialu, který na stáhnutí kotouče pod Kacetla už nenašel prostor. Třinec nechtěl zůstat pozadu. Nestrašil si všiml najíždějícího Smitha, Will ale předvedl ukázkový semafor. V závěru této části byli vyloučení za hrubost Dvořák s Hudáčkem, ovšem ani hra čtyři na čtyři změnu skóre nepřinesla. Zatím.

Ano, opravdu zatím. Z prostřední periody totiž neuplynula ani minuta a ruce domácích hráčů vystřelily ke stropu enteria areny. Kousal sebral volný puk v útočném pásmu, vystřelil na vzdálenější tyč a Kacetlem vyražený puk zametl Zohorna do brány. Pardubická radost trvala pouze necelé čtyři minuty. Marcinko nabil na modré Čukstemu, který spíše technickou než silovou ránou překonal Willa. Ocelářům dodal vyrovnávací gól energii a na ledové ploše se objevilo nové mužstvo. Po střele Kurovského ležícího Willa ještě zachránila tyč. Jenže ve 33. minutě si sjel od mantinelu Růžička, počkal až se před domácím gólmanem vytvoří chumel hráčů a pak všechny propálil. Aby toho nebylo málo, Košťálek vyhodil smolně puk mimo hřiště s dostal dvě minuty za zdržování hry. Třinci stačilo deset vteřin na využití první přesilovky. Pardubickým katem se znovu stal Růžička. Početní výhodu si vysloužilo také Dynamo, když za katr odjel Hudáček. Směr střely Mandáta změnila rukavice A. Musila. Před třetí třetinou tak naděje Východočechů vzrostly.

Nechybělo moc a Dynamu vyšel vstup i do závěrečné části. Kacetl však lapil Říčkovu střelu i jeho dorážku. Potom to přehnal s atakováním gólmana Vondráček a vyfasoval dvojku. Jeho tým tentokrát přežil oslabení bez újmy. Vzápětí byl vykázán na trestnou lavici také Kurovský. Ne, že Pardubice možnost hráče na víc nevyužily, mohly inkasovat. Voženílek upaloval sám na Willa, ten však zachoval pevné nervy a překonat se nenechal. V 52. minutě měl na holi vyrovnání Cienciala po Hykově nabídce. Kacetla ani na dvakrát nepřevezl. Domácí nepotrestali ani další vyloučení, Marinčina. Pardubice nevyužily ani power play. V největší příležitosti se neprosadil Říčka. Třinec se dostal do brejku a pečetil výhru. Zápas ukončila hromadná bitka, po které Zohorna a Nestrašil dostali trest pět minut.

Radim Rulík (trenér HC Dynamo Pardubice): "Utkání jsme nezvládli. První část nebyla z naší strany špatná. Druhá začala taktéž výborně, ale nebyli jsme následně důrazní a měli jsme počítat s tím, že Třinec přitlačí, což se také stalo. Proti Třinci se pak těžko dohání. Ve třetí třetině jsme udělali vše pro to, abychom srovnali, ale bohužel se to nepodařilo."

Tomáš Zohorna (kapitán HC Dynamo Pardubice): "Štve nás to hodně. V závěru létaly z nějakých důvodů perníky na led, se kterými souhlasim, ale nemohu se k nim vyjadřovat. Jinak ještě není konec. V Třinci vyhrajeme a vrátíme se domů v pátek."