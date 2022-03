Hodně lidí si po suverénní základní části mohlo říct, že hokejisté Hradce Králové nebudou mít konkurenci ani v play off. Jenže první dva duely čtvrtfinále ukázaly, že to nebude tak snadné. Mladá Boleslav, které po odehrání 60. kola patřilo až jedenácté místo extraligové tabulky, vystrčila drápky a z ČPP arény si odvezla nesmírně důležitý bod.

„Věděli jsme, že to bude hodně těžká série, nečekali jsme, že Boleslav smázneme 4:0 nebo něco takového. Tohle je play off, my si půjdeme za svým cílem, kterým je postup. Jedeme tam urvat pokud možno hned první zápas,“ nechal se slyšet hradecký centr Jakub Lev.

První utkání je v Mladé Boleslavi na programu už dnes od 17 hodin, druhé pak ve čtvrtek (19.00). A Mountfield se musí zlepšit především v početních výhodách, které ho na začátku vyřazovací části soutěže hodně trápí. Posuďte sami. Lvi měli v úvodních dvou zápasech sedmkrát výhodu přesilovky, jednou dokonce dlouhé pětiminutové, ale branku ani v jednom případě nevstřelili.

„Čekalo se, že zápasy budou náročné. Mě jen mrzí, že jsme ve druhém utkání prohospodařili náskok 2:0. Měli jsme to dobře rozehrané, ale už je to za námi. Do Boleslavi jedeme odehrát dva kvalitní mače a věřím, že je zvládneme,“ řekl zkušený útočník Hradce Petr Koukal.

Druhé utkání série nedohráli v dresu východočeského celku gólman Filip Novotný, obránce Jeremie Blain a útočník Lukáš Cingel, všechno důležití borci Martincovi družiny. Jestli do dalšího zápasu nastoupí, ukáže až středeční odpoledne.