/FOTOGALERIE/ Mountfield vyhrál v Grazu a drží se na druhé pozici ve skupině H hokejové Ligy mistrů.

Marek Mazanec. | Foto: Deník/ Michal Fanta

V minulých sezonách to byla soutěž k vzteku. Pro hokejový Hradec se Liga mistrů měnila ve zbytečnost, ztrátu sil, peněz… Teď je to jinak, jak nakonec říkali důležití muži Mountfieldu před sezonou. „Je to pro nás velmi cenná soutěž,“ pronesl kouč Tomáš Martinec. „Chceme postoupit ze základní skupiny,“ vyhlásil šéf klubu Miroslav Schön.