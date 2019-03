Mistrem slova je, což není překvapivé, útočník Mountfieldu Radek Smoleňák.

„Pravidla určuje pan Zábranský,“ šťouchl do majitele Komety, když byl jejímu útočníkovi Martinu Eratovi zkrácen trest za brutální faul.

„Tohle je přesně hokej, který proti starým pánům, které mají v obraně, musíme hrát,“ přihodil po prvním utkání.

No, Smoleňákovi je dvaatřicet, veterán ještě není, ale zelenáč už také ne…

Ani Brno však nezůstává pozadu. Ondřej Němec odpověděl: „Radek je zhruba o rok mladší, tak co to mele o starých pánech?“

Smoleňák je mladší o dva a půl roku, ale co už.

Zapojil se také brankář Marek Čiliak. I když dělal, že se ho bitva slov vlastně netýká.

„My taková prohlášení do novin neděláme. My chceme hrát hokej a nezajímá nás to, ať si oni říkají, co chtějí. My hrajeme na ledě. Mediální přestřelky nás absolutně nezajímají,“ pronesl.

Samozřejmě, moc dobře věděl, co vykládá. Šlo o popíchnutí, poškádlení, rozostření pozornosti.

V této disciplíně jsou zatím soupeři vyrovnaní. Ale na ledě je to jiné, tam Brno dominuje. Hradec potřebuje přidat i jinou než slovní palbu.

Jinak může už v sobotu uzavřít sezonu, která byla rozjeta tak nadějně.