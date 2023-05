Tvrdá rána pro český hokej. Zemřel vítěz Stanley Cupu Petr Klíma, bylo mu 58 let

Český hokej se halí do černé barvy. Ve věku 58 let zemřel litvínovský hokejový odchovanec Petr Klíma. Podle serveru isport.cz Klímu údajně našli doma v Chomutově bez známek života. Jeho synové Kevin a Kelly v uplynulé sezoně nastupovali v Hradci Králové. Zatímco Kelly se v průběhu ročníku přesunul do Mladé Boleslavi, Kevin byl výraznou postavou Mountfieldu při cestě za extraligovým stříbrem a pyšný táta cesty obou potomků bedlivě sledoval.

Zemřel hokejista Petr Klíma. Bylo mu 58 let. | Foto: Deník/Roman Dušek