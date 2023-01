Závěrečným hracím dnem vyvrcholil do posledních minut dramatický a napínavý hokejový turnaj hraný v rámci Olympiády dětí a mládeže. Tu od pondělí do čtvrtka pořádal Královéhradecký kraj a v ledním hokeji o co nejlepší umístění bojovala čtrnáctka mužstev ze všech koutů republiky.