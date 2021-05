Jaký je postoj vašeho klubu k chystanému sloučení obou krajských soutěží?

My jako Nový Bydžov jsme stoprocentně pro. Byli jsme jedni z iniciátorů, aby se to sloučilo. Soutěž už byla o ničem. Hrajete proti šesti sedmi týmům pořád dokola, což není atraktivní pro hráče, trenéry ani diváky. Dříve tu hrálo dvanáct celků, ovšem ty nejlepší postupně postoupily do druhé ligy a kvalita je pryč. Krajskou ligu to výkonnostně posune jednoznačně výš. V současnosti by Východočeskou ligu mohlo hrát sedmnáct mančaftů, ale kdo ví, třeba by se do budoucna přidal i někdo z druhé ligy.

Pokud by k tomu mělo dojít, jaký herní systém byste si uměli nebo naopak neuměli představit?

Nám je to jedno, asi bychom se uměli přizpůsobit oběma variantám. Nicméně spíše bychom brali tu, kterou jsme navrhli – dvouvýkonnostní. Ta je asi lepší pro všechny. Odehrajete nejdříve dvě kola ve svém kraji, pak se to rozdělí na lepší a horší půlku a hrajete proti Pardubickému kraji. Každé mužstvo si tam najde to svoje. Ve druhé variantě by všechny týmy z obou krajů hrály dohromady dvoukolově proti sobě. Tady je podle mě problém, že některé slabší oddíly nebudou chtít jezdit někam dál pro deset gólů, například někdo z Královéhradecka do České Třebové nebo naopak třeba Polička do Náchoda. Nám se zkrátka líbí více spojení lepší a horší. I týmy ve spodní části by hrály o nějaký pohár. Prostě když nemáte top ambice, tak jdete hrát se slabšími o pohár, ale pořád je o co hrát.

Potřebuje podle vás krajská liga našeho kraje podobný krok? Je nutné její zkvalitnění?

Zkvalitnění je jednoznačně zapotřebí. Za ta léta si týmy vytvořily proti sobě už i určitou averzi. Také diváky to už moc nebavilo, návštěvnost byla tristní. Spojením s Pardubicemi může Královéhradecký kraj jenom získat. Je tu už jen sedm týmů. Představa čtyřkolové soutěže se šesti stejnými soupeři a pak play off opět se stejnými týmy, to už bych nechtěl. Myslím si, že po covidovém období je i větší šance získat hráče zpátky díky vidině sloučení. Proběhlo už několik jednání zástupců všech klubů a většina týmů je pro.