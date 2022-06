Druhé vydání společné soutěže se odehraje ve stejném obsazení jako to předešlé.

Za Pardubický kraj nastoupí obhájci titulu Kohouti z České Třebové, finalisté HC Spartak Choceň, HC Slovan Moravská Třebová, HC Hlinsko, HC Litomyšl, HC Chrudim, TJ Orli Lanškroun a HC Spartak Polička.

Královéhradecko budou zastupovat HC Stadion Nový Bydžov, HC Jaroměř, HC Náchod, SK Třebechovice pod Orebem, TJ Spartak Nové Město nad Metují, HC Trutnov a HC Opočno.

Rovněž systém soutěže se nemění. Základní část se odehraje zvlášť v rámci krajů (dvoukolově každý s každým). Následovat bude nadstavba (opět dvoukolově každý s každým, první čtyři celky ze základních skupin do áčka, zbylých sedm do skupiny B). Sezona vyvrcholí v play off, to bude znovu široké a osmifinále si zahrají všechny týmy.

„Podstatné je, že byl schválen systém, zbývá doladit určité termíny. Kluby si k tomu své řekly, rozhodne sportovně-technická komise. Je správné, že základní část sehrají mužstva ve svých regionech. Větší cestování, které přinese zvýšené náklady, nás nemine v další fázi. Společná krajská liga přinesla v minulé sezoně oživení, snad to bude platit i v té nadcházející,“ poznamenal Vladimír Vaněk, předseda a manažer českotřebovských Kohoutů, obhájců prvenství.

Na Pardubicku by se mělo začít hrát 25. září, na Královéhradecku o týden později, ale tato data budou ještě potvrzena.