Dvanáctka týmů si to teď rozdá v play off o mistrovský titul. Vyhrát může jen jeden, který zvedne nad hlavu trofej nejcennější - Masarykův pohár. Do vyřazovacích bojů půjdou v roli největších favoritů Sparta s Třincem. Ovšem play off bývá častokrát nevyzpytatelné a klidně může postavit dlouhodobou část sezony na hlavu. Přece jen zápasy se už hrají trochu jinak. Slinu může chytnout kdokoliv, s kým se až tak nepočítá.

Pro mě je letošní play off naprosto otevřené. I kvůli tomu, že se bude hrát poprvé bez diváků a částečně se tak smaže výhoda domácího prostředí. Přesto mám „jen“ šest adeptů na titul – Sparta Praha, Třinec, Liberec, Hradec Králové, Pardubice a Brno. Zbývající šestce nevěřím (Mladá Boleslav, Plzeň, Vítkovice, Karlovy Vary, Litvínov, Olomouc).

SPARTA PRAHA: Pražané jsou se čtyřmi tituly druhým nejúspěšnějším týmem samostatné české extraligy (Vsetín 6), ale poslední z nich slavili v sezoně 2006/7. Od té doby většinou nedokázali navázat na dobře odehranou základní část a v play off vyhořeli. Změní to letos se svým nadupaným kádrem?

TŘINEC: Za posledních devět hraných play off byli Oceláři čtyřikrát ve finále, dvakrát ho vyhráli. Loni se vyřazovací fáze kvůli Covidu-19 neuskutečnila, takže vlastně obhajují mistrovský titul z ročníku 2018/19. Osmifinále se jich netýká, pakliže se během té doby dokážou psychicky vyrovnat s neštěstím, které je postihlo v závěru základní části, musí se s nimi počítat vysoko.

MLADÁ BOLESLAV: Bruslaři na pořádný úspěch stále čekají, jsou pořádně hladoví. V základní části se nacházeli v herní pohodě, zdravé sebevědomí by z nich mělo čišet. Na druhou stranu mohou mít v hlavách, že v play off nikdy nic extra nedokázali. Také bude zajímavé vidět, co s nimi udělá jedna nešťastná porážka.

LIBEREC: Bílí Tygři od sezony 2015/16 čtyřikrát vyhráli základní část a třikrát si zahráli finále. Tahle bilance budí respekt. I letos se s nimi musí počítat. Hráčský materiál mají kvalitní.

PLZEŇ: Gulaš a spol. jsou určitě velmi dobrým týmem, což v průběhu základní části dokazovali a drželi se v horních patrech tabulky. Přesto si nemyslím, že by tenhle tým měl na to, aby letos slavil titul. Podle mě Indiáni zvládnou osmifinále s Olomoucí, ale ve čtvrtfinále vypadnou s Libercem.

HRADEC KRÁLOVÉ: Ambiciózní Mountfield působí v extralize od sezony 2013/14. Od té doby se v základní části pravidelně pohybuje v horních patrech tabulky, ale v play off uspěl pouze v ročníku 2016/17, kdy bral bronzové medaile. Letos dlouho usiloval o čtyřku, ale v závěru základní části měl kolísavé výkony. Moc extra se od něj nečeká. Možná proto by mohl být černým koněm. Když chytne vítěznou euforii, tak proč ne. V opačném případě se může stát, že ho hned po osmifinále vyškrtne z pavouka Litvínov.

PARDUBICE: Od příchodu miliardáře Petra Dědka do klubu se Dynamo netají těmi nejvyššími ambicemi. V průběhu sezony nejednou ukázalo, že dokáže porážet kohokoliv. V jedné chvíli bylo pořádně rozjeté. A kdyby se takhle rozjelo i v play off, pak by se mohly dít věci. V závěru sezony však celek z města perníku neprokazoval úplně ideální formu. Dokáže se zmobilizovat a znovu zabrat?

VÍTKOVICE: Umístění uprostřed tabulky asi odpovídá předváděné hře. Nebylo to úplně špatné, ale k dokonalosti to mělo daleko. Úspěch v play off by byl velkým překvapením. Tipuji, že hned v předkole ostravskému mužstvu vystaví stopku Kometa.

BRNO: Na dva nedávné tituly (2016/17 a 2017/18) by v moravské metropoli rádi navázali. Chce to však přepnout na vyšší obrátky. Letos Kometa zatím tolik nezářila, výkony byly poněkud nemastné neslané. Poslední tři porážky v řadě budiž toho důkazem. Přesto by mě nepřekvapilo, kdyby došla daleko.

KARLOVY VARY: Část dosavadní sezony měla Energie výbornou. Dokonce se pohybovala i na čelních příčkách tabulky. Ovšem pak přišel herní i výsledkový útlum a postupně se začala propadat až na desáté místo. Na Pardubice mít nebude a sezona pro ni skončí.

LITVÍNOV: Na jízdu šampionů ze sezony 2014/15 mohou na severu Čech jen tiše vzpomínat. Teď to na rozšíření sbírky rozhodně nevypadá, byť na závěr dlouhodobé fáze přišla vítězná šňůra. Pakliže by se zadařilo, mohla by Verva postoupit do čtvrtfinále, ale dál už nepůjde.

OLOMOUC: Největší outsider vyřazovací části. Triumf Hanáků by se takřka rovnal senzaci.